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Beşiktaş, sezon sonuna kadar Demba Ba ile anlaştı
Beşiktaş, sezon sonuna kadar Demba Ba ile anlaştı

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua’da forma giyen Senegalli forvet Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcunun kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyeceği belirtildi.
Temmuz ayında 31 yaşındaki oyuncunun bacağı kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Demba Ba, Beşiktaş için detaylı bir sağlık kontrolünden geçmişti.

📆 31 Ocak 2017 Salı 16:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
6 Çorum Bld. 21 8 7 6 31 21 +10 31
7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
8 Erzin Bld. 21 8 6 7 23 27 −4 30
9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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