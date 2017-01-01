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Seyfi Doğanay Maltepe’de anıldı
Seyfi Doğanay Maltepe’de anıldı

Ünlü sanatçı Seyfi Doğanay, ölümünün ikinci yıl dönümünde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceyle anıldı. Güler Duman, Özcan Türe, Hakkı Bulut ve Latif Doğan gibi birçok ünlü sanatçının sahne aldığı gecede konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede kuracakları yeni bir parka sanatçının ismini vereceklerini açıkladı.

Maltepe Belediyesi, ölümünün ikinci yıldönümünde ünlü sanatçı Seyfi Doğanay’ı türkülerle andı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve sanatçının çocuklarının da katıldığı gecede Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat da hazır bulundu. Güler Duman, Özcan Türe, Hakkı Bulut, Latif Doğan ve Abidin Biter’in türküleriyle eşlik ettiği geceye vatandaşlar büyük bir ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Ali Kılıç da bir konuşma yaptı. Kılıç konuşmasında müjde vererek, “Bu toprakların değerlerini yaşatan, Anadolumuzun türkülerine can olan Seyfi Doğanay, bizlerle daima yaşamaya devam edecek. Maltepemizin parklarından birine Seyfi Doğanay ismini vereceğiz. Onu ve kıymetli sanatını Maltepelilerin huzurunda bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.

📆 31 Ocak 2017 Salı 15:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
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5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
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7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
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9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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