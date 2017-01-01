Trabzon Köprübaşı Derneği’nden Başkan Altınok Öz’e ziyaret

Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Osman Karamehmetoğlu, derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Başkan Altınok Öz’e bilgi verdi. Karamehmetoğlu, derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına desteğini hiç esirgemediğini belirttiği Başkan Altınok Öz’e Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de derneklerin bir toplumun birlik ve beraberliği için önemli olduğunu belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı Osman Karamehmetoğlu ve yönetimine teşekkür etti.