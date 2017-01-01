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Trabzon Köprübaşı Derneği’nden Başkan Altınok Öz’e ziyaret
Trabzon Köprübaşı Derneği’nden Başkan Altınok Öz’e ziyaret

Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

 

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Osman Karamehmetoğlu, derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Başkan Altınok Öz’e bilgi verdi. Karamehmetoğlu, derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına desteğini hiç esirgemediğini belirttiği Başkan Altınok Öz’e Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de derneklerin bir toplumun birlik ve beraberliği için önemli olduğunu belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı Osman Karamehmetoğlu ve yönetimine teşekkür etti.

📆 31 Ocak 2017 Salı 13:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
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7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
8 Erzin Bld. 21 8 6 7 23 27 −4 30
9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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