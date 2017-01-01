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CHP’li meclis üyesi Saliha Sera Kadıgil gözaltına alındı
CHP’li meclis üyesi Saliha Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP’li meclis üyesi Saliha Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdikten sonra, attığı tweetler nedeniyle hakkında başlatılan başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçundan yargılandığı davada ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı.
Kadıgil’in sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Kadıgil’in ofisine giden emniyet güçlerinin, duruşma için adliyede olduğunu öğrendikleri ve bunun üzerine gözaltı işlemi için adliyeye geldikleri ifade edildi.
Duruşma öncesi Kadıgil’in basın mensuplarıyla konuşmasına izin verilmezken, polisler duruşmanın başlaması üzerine Kadıgil ile birlikte salona girdi. CHP’li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel de Kadıdil’e destek için adliyeye gelirken, Kadıgil’in babası Engin Çelik Kadıgil de kızının avukatlığını üstlendi.
İzleyici bölümünde oturan polisler, duruşmanın sona ermesinin ardından, Kadıgil’i ifadesini almak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

📆 31 Ocak 2017 Salı 14:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
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7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
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9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

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