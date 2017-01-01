Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç takla attı

İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç takla attı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy-Kurtköy bağlantı yolunda Mustafa Hayri Yılmaz idaresindeki 34 TV 0696 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak karşı şeride geçti. Aracın takla atması sonucu araç içerisinden fırlayarak yolun ortasına düşen Mustafa Hayri Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yanındaki bir kişi ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları haber alır almaz olay yerine geldi. Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan ekiplerce trafik kontrollü şekilde sağlanırken, karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışmaları yaptı.

📆 31 Ocak 2017 Salı 13:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 +14 36 Play-off
3 Van Bş. Bld. 21 9 9 3 22 19 +3 36
4 Altay 21 9 8 4 33 21 +12 35
5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 +4 32
6 Çorum Bld. 21 8 7 6 31 21 +10 31
7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 +4 30
8 Erzin Bld. 21 8 6 7 23 27 −4 30
9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 +1 29
10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 −5 28
11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 +1 27
12 Bayburt GÖİ 21 6 8 7 21 21 0 26
13 Cizrespor 21 5 9 7 18 27 −9 24
14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 0 23
15 Kozan Bld. 20 4 7 9 21 28 −7 19
16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 −8 19 2017-18 BAL
17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 −9 19
18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 −12 19
19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 −15 18

BAĞLANTILAR

ahmet mutlu mehmet meclis kartal Spor oz mac gunu pendik cocuk koleji turkiye sultanbeyli universitesi GÜNCEL merkezi istanbul yeni ziyaret ak kadikoy sadi proje şimşek parti yazici Sağlık Altinok baskan tuzla maltepe futbol Sancaktepe chp Belediye yardim Eğitim kartalda belediyesi anma kartalspor baskani kaza huseyin