Kalp-Damar cerrahisinin gizli kahramanları kadro engellerinden yakınıyor

Günümüzde insan sağlığını en fazla tehtit eden ve ölüme neden olan Kalp Damar Hastalıklarının tanısından sonra gerçekleştirilen ameliyatlarda kendilerini Kalp ve Damar Cerrahisinin gizli kahramanları olarak adlandıran Perfüzyon Teknikerleri önlerine konulan sertifikasyon ve kadro engellerinden yakınıyor.

Perfüzyon Teknikerleri,Kalp ve Damar ameliyatlarında kalp-akciğer makinasını kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımını sağlayan,insanların hayatını emanet ettikleri gizli kahramanlardır.

Bu gizli kahramanlar üniversitelerin Perfüzyon Teknikleri önlisans programlarından zorlu eğitimler sonucunda almış oldukları diplomalarının bir geçerliliği olmadığını ve hem devlet hem de özel hastanelerde iş bulamadıklarını belirtmektedir. Konu ile alakalı olarak Perfüzyon Teknikleri öğrenci ve mezunları ile yaptığımız röportajda “Perfüzyon Teknikleri müfredatında bulunan ve dahası çoğunluğu oluşturduğu konuların içeriği çok geniştir. Bizler hem teorik hemde pratik olsun zorlu eğitimler sonucunda bu diplomayı hak kazanmamıza rağmen mevzuatta yerimizin olmaması ve sertifikasyon gibi sebepler öne sürülerek bizlerin çalışmasında engel olan durumlar bizleri üzmektedir. Bizlerde bu yok saymaya kanunda ve mevzuatta bizlere yer verilmemesi ilgili olarak TBMM’ye giderek Antalya Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Ahmet Selim YURDAKUL öncülüğünde Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ’a soru önergesi sunduk ve sağlık bakanımızdan gelecek cevapları dört gözle bekliyoruz. Son zamanlarda gündemde olan ‘Sağlıkta Reform’ adlı çalışma kapsamında taşeron kişilerin değil eğitimli ve işinin ehli kişilerden oluşması gerekmektedir.” İfadelerini kullandılar.

Ayrıca sözlerine ek olarak açıklama yapan gizli kahramanlar ” Şu anda insan hayatının emanet edildiği önemli bir meslek olarak bizlerin yerinde çalışan kişiler 2011 yılında çıkarılan bir kanun ile 2012 yılında almış oldukları kısa eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazanan kişilerdir.Bizler şu anda bu işi yürüten abi ve ablalarımızdan bizlere zorluk çıkartmalarından ziyade , ülkemizin geleceği olan Türk gençlerine umut ve destek vermeleri gerekmektedir.” Diyerek açıklamalarını sonlandırdılar.

Sağlık bakanına verilen bu soru önergesinin nasıl cevaplanacağı büyük merakla beklenirken,Kalp ve Damar Cerrahisinin gizli kahramanlarının önüne konulan sertifikasyon engelinin ve almış oldukları diplomalarının geçerliliği konusunda neler olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bekleniyor.