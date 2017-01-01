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Maltepe’de vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
Maltepe’de vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği

Maltepe Belediyesi, kar yağışı sırasında vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Seferler 5 ayrı güzergâhta   gerçekleşecek.

Maltepe Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin belli noktalarından Perşembe ve Cuma günü sabah saat 07.00-09.00 ve akşam saat 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleme kararı aldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu mahallelerde gerçekleşecek seferlerle vatandaşların, ana arterlere kolay bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.

Güzergahlar

1 No’lu Güzergah

Emek Caddesi (Son Durak) – Nil Caddesi – Başöğretmen Caddesi – Maltepe Köprüsü – Adalı Sokak – Bağdat Cad (Minibüs Yolu) – Emniyet Müdürlüğü

2 No’lu Güzergah

Mesut Cad (Atatürk Heykeli Önünden) – F.Çakmak Cad – Gülsuyu Köprüsü – Orhangazi Cad – Bağdat Cad (Minibüs Yolu) -Emniyet Müdürlüğü

3 No’lu Güzergah

Tatlı Su Camii Önü – Kanipaşa Cad – Atlas Sok – Gülsuyu Metro Durağı – E-5  Karayolu – 70 Evler Köprüsü – Feyzullah Cad –   Bağdat Cad(Minibüs Yolu) – Emniyet Müdürlüğü

4 No’lu Güzergah

Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Önü – Başıbüyük Yolu  Cad – Başöğretmen Cad – Maltepe Metro Durağı – Atatürk Cad – Adalı Sok – Bağdat Cad(Minibüs Yolu) –Emniyet Müdürlüğü

5 No’lu Güzergah

Başıbüyük Mahallesi Muhtarlık Önü – Gazi Mustafa Kemal Cad – Başıbüyük Yolu – Aydınevler Kavşağı – Maltepe Devlet Hastanesi – Çam Sok – Maltepe Belediyesi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 15:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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