Maltepe’de vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği

Maltepe Belediyesi, kar yağışı sırasında vatandaşların ulaşımda zorluk çekmemeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Seferler 5 ayrı güzergâhta gerçekleşecek.

Maltepe Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin belli noktalarından Perşembe ve Cuma günü sabah saat 07.00-09.00 ve akşam saat 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleme kararı aldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu mahallelerde gerçekleşecek seferlerle vatandaşların, ana arterlere kolay bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.

Güzergahlar

1 No’lu Güzergah

Emek Caddesi (Son Durak) – Nil Caddesi – Başöğretmen Caddesi – Maltepe Köprüsü – Adalı Sokak – Bağdat Cad (Minibüs Yolu) – Emniyet Müdürlüğü

2 No’lu Güzergah

Mesut Cad (Atatürk Heykeli Önünden) – F.Çakmak Cad – Gülsuyu Köprüsü – Orhangazi Cad – Bağdat Cad (Minibüs Yolu) -Emniyet Müdürlüğü

3 No’lu Güzergah

Tatlı Su Camii Önü – Kanipaşa Cad – Atlas Sok – Gülsuyu Metro Durağı – E-5 Karayolu – 70 Evler Köprüsü – Feyzullah Cad – Bağdat Cad(Minibüs Yolu) – Emniyet Müdürlüğü

4 No’lu Güzergah

Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Önü – Başıbüyük Yolu Cad – Başöğretmen Cad – Maltepe Metro Durağı – Atatürk Cad – Adalı Sok – Bağdat Cad(Minibüs Yolu) –Emniyet Müdürlüğü

5 No’lu Güzergah

Başıbüyük Mahallesi Muhtarlık Önü – Gazi Mustafa Kemal Cad – Başıbüyük Yolu – Aydınevler Kavşağı – Maltepe Devlet Hastanesi – Çam Sok – Maltepe Belediyesi.