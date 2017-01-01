Kartal Enerjisini Topluyor

Kartal Belediyesi tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde “Kartal Enerjisini Topluyor” başlıklı bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Serpil Yılmaz ve Önder Göksel Gül katıldı. Moderatörlüğü’nü Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’ın yaptığı paneli Kartallılar ilgiyle izledi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’ın yanı sıra Kartal’daki mahallelerin muhtarları ve Kartallılar katıldı. Panelin ilk bölümünde konuşan Doç. Dr. Serpil Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarını anlattı. Güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, akıntı, gelgit, bio atık ve hidrolik enerji kaynaklarının çevreye zararsız yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu vurgulayan Yılmaz; Türkiye’nin, güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında Almanya’nın altında kaldığını ancak rüzgârdan elektrik enerjisi üretiminde Almanya’dan önde olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Serpil Yılmaz’ın ardından konuşan Elektrik Mühendisi Önder Yüksel Gül, ülke olarak enerjide yüzde 70 oranında dışa bağımlı olduğumuzu hatırlatarak tasarruf yöntemlerine dikkat çekti. Evdeki elektrikli aletler arasında en yüksek kullanımın yüzde 30 ile buzdolabı olduğunu ve bunu yüzde 22 ile aydınlatma, yüzde 11 ile fırın ve yüzde 10 ile televizyonun izlediğini kaydeden Gül, buzdolabında ideal ısının 5 derece, derin dondurucuda ise -18 derece olduğunu, bunun üzerindeki değerlerin fazla ve gereksiz enerji kullanmak anlamına geldiğini belirtti. Aydınlatmada kullanılan LED ampullerin uzun vadede kendisini 5 kez amorti ettiğini anlatan Gül, 20 liralık led ampulle 100 liralık akkor ampulün aynı sürede aynı aydınlatmayı sağladığını söyledi. Konuşmasında evdeki tasarruf yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler veren Gül’ün konuşmasının ardından Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan ve Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar; panelin konuşmacıları Doç. Dr. Serpil Yılmaz ve Elektrik Mühendisi Önder Yüksel’e Kartal heykelciği takdim etti. Panele katılan vatandaşlara, tasarrufa teşvik amacıyla led ampuller hediye edildi.