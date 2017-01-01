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Karslı öğrencilere Pendik Belediyesi’nden karne hediyesi
Karslı öğrencilere Pendik Belediyesi’nden karne hediyesi

Sömestr tatiline giren Karslı 40 başarılı lise öğrencisine en güzel karne hediyesi Pendik Belediyesi’nden geldi. “Gönül Köprüsü Projesi’yle kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan Pendik Belediyesi, Kars’tan gelen 40 öğrenciyi İstanbul’da misafir etti.

Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanı’nda çiçeklerle karşılanan öğrenciler, üç gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezerek tanıma şansı buldu.  Son gün de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’le akşam yemeğinde bir araya gelen öğrenciler, unutamayacakları bu tatil için kendisine teşekkür ettiler.  Öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Şahin,  kendisinin de o bölgenin bir ferdi olduğunu dile getirdi. Gençlere hediyelerini veren Başkan Şahin, başarılarının devamını diledi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 15:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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