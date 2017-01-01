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“Bizde Adet Böyledir” tiyatro oyunu yarın oynanıyor
“Bizde Adet Böyledir” tiyatro oyunu yarın oynanıyor

Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde 27 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan tiyatro oyununun konusu şu şekilde: “Türkiye’den Amerika’ya gitmiş ve orada dönerci dükkânı açmış olan Tahir; memlekette kalan sevgilisini unutamamıştır. Yakın arkadaşı Kamil’e dert yanarken başlar öykümüz…

Handan Amerika’ya gitmek için vize alamıyor, Tahir’in ise Türkiye’ye giderse, tutuklanıp hapishaneye düşme tehlikesi vardır. Bu konuya çözümü Tahir’in can arkadaşı Kamil bulur. Bir Amerikalıyla anlaşıp Türkiye’de Handan’la formalite evliliği yaptırıp vize sorunun çözecekler ve Handan Amerika’ya rahatça girebilecek; sonra Amerikalı ile boşanıp Tahir’le evlenebilecektir. Fakat bu süreçte Amerikalının Türk adetlerine adapte olması komik bir şekilde gelişir…

Ve finalde Amerikalı John TÜRKLERİ VE TÜRKİYE’Yİ O KADAR SEVER Kİ YAŞADIKLARINI, TÜRKLERİN NASIL İYİ VE VATANSEVER OLDUKLARINI, GEREKTİĞİ ZAMAN VATANI İÇİN TANKLARIN ÖNÜNE BİLE YATABİLDİKLERİNİ DUYGUSAL BİR ŞEKİLDE ANLATIR VE SÜRPRİZ YAPARAK HAYATINI SOKAKLARDA SAKSAFON ÇALARAK KAZANAN JOHN, TAHİR İLE HANDAN’IN DÜĞÜNÜNDE SAZLA OYUN HAVASI ÇALAR…”

“Sürprizler ve kahkahalar sizleri bekliyor…”

27 Ocak 2017 Cuma günü saat 20:00’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde

Kartal Belediyesi Kültür hizmeti olarak ücretsiz.

 

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 15:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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