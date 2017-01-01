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Kartal’da hastane içinde havaya ateş açtı
Kartal’da hastane içinde havaya ateş açtı

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir şahıs, iddiaya göre Alaattin Çakıcı’nın hastaneye alınmamasına sinirlenerek hastane içinde havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne öğle saatlerinde gelen şahıs iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı’nın hastaneye alınmamasına sinirlenip hastane içinde havaya ateş açtı. Hastanedeki o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, şahıs elinde silahla hastaneye giriyor. Ardından havaya ateş açmaya başlıyor. Şahsı bir kişi uyarıp silahını indirmesini isterken şahıs elinde silahla gezmeye devam ediyor. Bu sırada hastanedekiler korkuyla kaçıyor.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 17:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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