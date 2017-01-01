“Bir Ve” sergisi Maltepe’de açıldı

Maltepe Belediyesi’nin ocak ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ayça Sevinç Özağaç’ın “Bir Ve” isimli sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide sanatçının uzun zamandır üzerinde çalıştığı eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Özağaç ilk sergisini Maltepe’de açmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sergide sanatçının kendine özgü çizgisel formlara, çağrışımlara yer verdiği eserleriyle manzara çalışmaları ve doğadan ilham aldığı tabloları bulunuyor. Serginin açılışına 2015’de yaşamını yitiren usta sanatçı Fikret Otyam’ın eşi Filiz Otyam’ın da aralarında bulunduğu sanatseverler katıldı.