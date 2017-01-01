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Arnavutköy Belediyesi yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı
Arnavutköy Belediyesi yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı

Soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Arnavutköy Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına mama bıraktı.
Arnavutköy Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı. Başkan Haşim Baltacı’nın talimatıyla Sokak hayvanları için Hadımköy, Durusu, Balaban ve Tayakadın gibi birçok noktaya mama bırakıldı.
İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu bugünlerde, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da seferber edildi. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmaları sürdüren Arnavutköy Belediyesi, sokak hayvanlarının da kar ve soğuktan zor durumda kalmaması, yiyecek sıkıntısı çekmemesi ve aç kalarak insanlara saldırmaması için tedbir almış oldu.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 14:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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