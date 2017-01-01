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Psikolog İrem Pekyürek “Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Özbakım”
Psikolog İrem Pekyürek “Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Özbakım”

Psikolog İrem Pekyürek, çocukların tuvalet eğitimiyle ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.
Küçükçekmece Belediyesi ve ilçedeki okulların aile birlikleri tarafından oluşturulan Gönül Elçileri projesi kapsamında konuşan Psikolog İrem Pekyürek, çocukların tuvalet eğitimiyle ilgili ebeveynlere önemli açıklamalar yaptı. Mustafa Pars İlköğretim Okulunda gerçekleşen söyleşi programında, Pekyürek “Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Özbakım” hakkında bilgiler verdi.

“18 aydan itibaren tuvalet eğitimi başlayabilir’’
Tuvalet eğitiminde 2 yaş önemini anlatan Pekyürek, “Çocuklarda, 18 aylıktan itibaren, bağırsak ve mesanede gerekli olan kas kontrolü kazanılır. Beden fonksiyonlarının duyarlılığı artar ve aynı zamanda bunları çeşitli ifade veya sözcüklerle tanımlayabilir, isteklerini ve ihtiyaçlarını daha iyi ifade edebilirler” dedi.

“Oyuncak bebekten faydalanın”
Tuvalet eğitiminde uygulamaya geçişte yapılabilecek hazırlıklardan da bahseden İrem Pekyürek, “Oyuncak bir bebek kullanarak beslenme ve boşaltma işlemlerini gösterebilirsiniz. Tuvalette yapılan hareketler olan iç çamaşırının indirilmesi, tuvalete oturmak, boşaltımdan sonraki temizlik, iç çamaşırının çekilmesi, tuvalet ve el temizliği gösterilmelidir. Çocuğunuzun tuvalete ulaşmasını kolaylaştıracak yükseklikte önüne bir basamak koyabilirsiniz. Bir tuvalet iskemlesi-lazımlık alınabilir ancak hem kaplayacağı yer hem temizliği hem de bu alışkanlığın 1 yıl içinde yeniden değiştirilmesi gerekeceği için çok uygun bir çözüm değildir. Bu değişiklikleri çocuğunuz ve onun rahatı için yaptığını anlatabilirsiniz” diye konuştu.

“Çocuklarınızı ödüllendirin”
Çocuklara tuvalet eğitimi verilirken neler yapılması gerektiğini anlatan Pekyürek, “Bebek bezlerine artık ihtiyacı olmadığını anlatın. Uygulamadan en az 2-3 gün önce bezlerden ayrılacağını söyleyin. Uygulamanın yapılacağı gün evinizin sakin olması için gerekli düzenlemeleri yapın. Sabah kalkınca bezleri açın ve kirli olanların artık son olduğunu söyleyerek çocuğunuzla birlikte temizleneceği yere bırakın. Çocuklarınızı ödüllendirmeyi de unutmayın. Maddi ödüllendirmeden çok manevi ödüllendirme daha önemlidir’’diyerek dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.
Söyleşi sonunda ise Mustafa Pars İlkokulu Müdürü Yakup Kahraman İrem Pekyürek ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 14:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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