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Tepecik’e yeni bir soluk
Tepecik’e yeni bir soluk

Büyükçekmece Belediyesi, Tepecik Hürriyet Mahallesi’ndeki yeşil alana modern bir park yaparak hizmete açtı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda ilçede park ve yeşil alan sayıları arttırılıyor. Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tepecik Hürriyet Mahallesi, AKÇANSA Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanındaki yeşil alanı modern bir parka dönüştürdü. İçinde çocuk oyun grupları, spor aletleri ve sosyal kullanım alanları bulunan park bölge halkının hizmetine açıldı.

“Parkların sayısı arttırılacak”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’nin İstanbul’un en yeşil ilçeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, “Büyükçekmece’deki park ve yeşil alanlarının sayısını arttırıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha yeşil bir kent bırakmak adına çalışmalarımız bundan sonrada aynı kararlıkla sürecektir. Tepecik Hürriyet Mahallesi’ndeki yeşil alana yaptığımız modern parkı tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine açtık. Hayırlı olsun” dedi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 14:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
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16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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