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FruitLogistica 2017
FruitLogistica 2017

FruitLogistica Fuarı, 8 Şubat – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 3 günlük bir etkinliktir. Taze meyveler ve sebzeler, Kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler, Ürün paketleme ve etiketleme, Taşıma ve lojistik sistemleri, Ürünlerin depolanması ve depolanması, Basın ve Medya, Internet ve IT, Yetiştirme teknikleri hakkında ürün ve bilgi bulunabilmektedir. Her yıl 2.891 katılımcı ve 70.000 ziyaretçi FruitLogistica Fuarına katılarak, uluslararası taze ürün ticareti içerisindeki tüm iş potansiyelini yakalayacak ve kendi başarı hikayelerini yazacaklar.

Taze meyve ticaretinin etrafındaki firmalar; odaklanmış hedef gruplara kadar farklılık arz eden hizmet çeşitlerini temsil etme fırsatı buluyor ve bu nedenle yüksek verimlilik FruitLogistica Fuarının ana özelliklerini oluşturuyor. Genel olarak, organizatörler 05 Şubat – 07 Şubat 2014 arasında, 84 ülkeden 2600 katılımcı ve 141 ülkeden 62000 ziyaretçi ile Berlin FruitLogistica Fuarında buluşuyor. FruitLogistica Fuarı, taze ürün işinin her bir sektörünü kapsar ve uluslararası tedarik zincirindeki her bağlantıda en yeni yenilikleri, ürünleri ve hizmetleri tam olarak görüntüler. Böylece, sektörün her kesimindeki kilit karar vericilere mükemmel ağ ve iletişim fırsatları sunar.

8-10 Şubat 2017 tarihleri ​​arasında küresel profesyonellerden, dünyanın dört bir yanından küçük ve orta ölçekli şirketlere ve kuruluşlara kadar tüm taze ürün sektöründeki şirketler yine Berlin’de yer alacak.

FruitLogisticaFuarı Ürün Grupları:

Taze meyve, Taze sebzeler, patates, Fındık, kurutulmuş meyve, Taze kolaylık ürünleri, Taze otlar, baharatlar, Self-servis satış için çiçek / bitki, Organik ürünler, Adil ticaret ürünleri, Teknik sistemleri, Tohumlar, çeşit geliştirme, kreş ağaçlar, Yetiştirme cihazları / sistemleri, Hasat sonrası teknik sistemleri, modifiye atmosfer teknolojisi, ürün izleme teknolojisi, Soğutma sistemlerinde, Muz olgunlaşma ekipmanları, Ambalaj / makine sıralama, Paketleme teknolojisi ve makine, Işleme teknolojisi ve makine, Ambalaj malzemeleri / konteyner, Tartım sistemleri, etiketleme, barkod, Toplu konteyner, taşıma / depolama için konteynerler, paletler, POS tesisat ve satış teknolojisi, Geri dönüşüm, atık bertaraf, temizleme sistemleri, lojistik, Nakliye şirketleri, taşıma sistemleri, Ulaştırma hizmetleri, gümrükleme hizmetleri, Meyve terminalleri, liman elleçleme, limanlar, soğuk hava deposu ve depo tesisleri, Toptan piyasalarda, üretici pazarları / ihaleleri, Izleme sistemleri (RFID / barkod / GPS)

Kaynak: http://tourizon.org/

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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