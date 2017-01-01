FIBA Avrupa Kupası 2. Tur

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu son hafta maçında Fransa’nın Gravelines takımını 87-77 yenen Demir İnşaat Büyükçekmece Avrupa’da son 16’ya yükselme başarısını elde etti.

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu son hafta maçında Fransa’nın Gravelines takımını 87-77 yendi. Grubu lider tamamlayan Büyükçekmece, Avrupa’da son 16’ya yükselme başarısını elde etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün, maçtan sonra sahaya inerek oyuncular ve teknik heyeti tebrik etti.

“Avrupa kupasında tek hedefimiz şampiyonluktur”

Büyükçekmece’nin Avrupa’da emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Türkiye’nin ve Büyükçekmece’nin gururu Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol takımımız, ülkemizi Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil ediyor. 2. turu da lider olarak tamamladık ve FIBA Avrupa’da son 16’ya kaldık. Kulüp olarak Avrupa kupasında tek hedefimiz şampiyonluktur” dedi.