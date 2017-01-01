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Franz Tost: “Neden pazar günü sabahı dünya çapındaki insanların ilgisini çekmek adına büyük bir online yarış organizasyonu yapmıyoruz?”
Franz Tost: “Neden pazar günü sabahı dünya çapındaki insanların ilgisini çekmek adına büyük bir online yarış organizasyonu yapmıyoruz?”

Toro Rosso takım patronu Franz Tost, genç insanların ilgisini çekmek adına pazar sabahları online yarışlar düzenlemeleri gerektiğini söyledi.
Formula 1’de son yıllarda eğlenceyi arttırmak adına pek çok şey deneniyor ve bunun son örneği sıralama formatını değiştirmek oldu. Formula E’de her yarış hafta sonunun bir parçası olarak online yarışlar düzenliyor. Son olarak Las Vegas’ta büyük bir yarış organizasyonu düzenlendi ve 1 milyon dolar ödül dağıtıldı. Franz Tost, benzer şeyi Formula 1’e uygulamaları gerektiğini söyledi.
Gösterinin geliştirmesi gerektiğini söyleyen Tost, “Genç insanların ilgisini çekmek için online yarışlar düzenleyebiliriz. Neden pazar günü sabahı dünya çapındaki insanların ilgisini çekmek adına büyük bir online yarış organizasyonu yapmıyoruz? Bu sadece bir oyun ve şirketler buna katılmak için elinden geleni yapacaktır. Gençler araçlara o kadar da ilgi duymuyor. Onları buraya çekmenin bir yolunu bulmalıyız” dedi.
Ülkelerin Formula 1 yarışlarını tanıtmak için daha iyi bir iş yapması gerektiği kanaatinde olduğunu kaydeden Tost, “Bir yarışın tanıtımı belki de en az üç ya da dört ay önce başlamalı. Bazı sürücüler için imza törenleri düzenlenebilir, gösteriler yapılabilir. Formula 1 özel bir seri ve bir ülkede sadece bir kez yapılıyor. Olağanüstü bir şey olduğuna dair teşvikler yapılmalı, özel bir şey olduğu hissetirilmeli” şeklinde konuştu.
Tost, ilgiyi arttırmak için Amerika’ın Taylor Swift’le verdiği konser gibi etkinlikler düzenlemeleri gerektiğini düşündüğünü kaydederken, “Harika bir program hazırlamak gerekiyor. Konser için gelen 70 veya 80 bin insanı düşündüğümüzde bence Austin’in yaptığı şeye bir göz gezdirmemiz gerekiyor. Albert Park’a aileler gelebiliyor çünkü Melbourne Formula 1’i seviyor. İnsanlar tarihi araçları, yeni araçları ve fantastik yarışları görmek istiyor” dedi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 11:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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