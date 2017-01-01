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Klarnet virtüözü Serkan Çağrı: “Amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz hep birlikte güzeliz”
Klarnet virtüözü Serkan Çağrı: “Amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz hep birlikte güzeliz”

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser veren klarnet virtüözü Serkan Çağrı, çaldığı parçalarla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Çağrı, konserin bir bölümünde sahneyi çocuklarla paylaştı.
Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlere müzik ziyafeti verdi. Barış Manço’dan Orhan Gencebay’a sevilen birçok sanatçının eserlerini seslendiren Çağrı’ya salonu dolduran dinleyiciler vokal yaptı.

Sahneyi çocuklarla paylaştı
Teröre inat hayatı durdurmayan ve konsere gelenlere teşekkür eden, Çağrı, “Amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz hep birlikte güzeliz” dedi.
Repertuarında yeni dönem şarkılara pek yer vermediğini söyleyen Serkan Çağrı, konserin sonlarına doğru minik seyircileri sahneye davet edip Barış Manço’nun ’Arkadaşım Eşek’ şarkısını seslendirdi. “Uzun zamandır çocuklar için yeni şarkılar yapılmıyor” diyen Çağrı, çocuklar için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 11:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
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