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Kar İstanbul’da etkisini göstermeye başladı
Kar İstanbul’da etkisini göstermeye başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve Silivri’de etkili oluyor.
İstanbul’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini arttırıyor. Kartal, kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekiplerinin tuzlama araçları da sürücülerin zorluk yaşamaması için yollarda çalışma yaptı. Taksim Meydanı’nda kar yağışı az da olsa etkisini gösterdi. Silivri ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu gözlendi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 10:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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