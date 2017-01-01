Kırgızistan Gölge Hükümeti ilk ziyareti Türkiye’de gerçekleştirdi

Kırgızistan’da Ekim ayında yapılacak seçim öncesinde gölge hükumet kuran muhalif partiler çalışmalarını hızlandırırken, ilk ziyareti de Türkiye’ye gerçekleştirdi. Bu çalışmalarını aktarmak için bir basın toplantısı düzenleyen “Gölge Hükumet”in Başbakanı Marat Imankulov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’a yönelik FETÖ uyarısının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in cevabını sert bir dille eleştirdi. Imankulov, “Tabiki Atambayevin cevap vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebine saygısızlıktır, sorumsuzluktur. Türkiye’den dost bir uyarı geldi. Bunu ciddi kabul etmemiz lazım” dedi.

Kırgızistan’da yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılar, muhalif partileri de harekete geçirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in bir süredir ortalıkta gözükmemesi ve ülkedeki derinleşen kriz üzerine 2 hafta önce muhalif 9 partiden siyasetçiler tarafından kurulan gölge hükumet ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. “Gölge Hükumet”in Başbakanı Marat Imankulov, Başbakan Yardımcısı Tursunbai Bakır Uulu, Ulaştırma Bakanı Nurkul Sulaımanov, Sanayi Bakanı Jarasul Abduraımov, Başbakan Danışmanı ve Dış Ülkeler Koordinasyon Sorumlusu Hakan Sevim, Kırgıiztan’da yaşanan son siyasi gelişmeleri yaptıkları basın toplantısı ile değerlendirdi. Gölge hükumet olarak yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren gölge hükumetin üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ uyarısı ile ilgili Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in verdiği cevabı da sert bir dille eleştirdi.

Ekim ayı içerisinde seçim yapılacağını ve siyasi partilerin bu seçime hazırlandığını belirten “Gölge Hükumet”in Başbakanı Marat Imankulov, “ Genel olarak Kırgızistan çok büyük problemlerle uğraşıyor şu anda. Dünya üzerinde yaşanan finansal krizler, Kırgızistan’ı olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanında toplumun içerisinde de problemler var. Bunu kendimiz çözebilirdik ama maalesef çözemedik. Tabiki en büyük problemimiz ekonomideki kriz. İşsizlik oranı çok büyük oranda arttı. Fakirlik had safhada. Aynı zamanda toplum bölünmüş durumda. Siyasi alanda çok şiddetli çatışmalar var. Bu durum bizim kalkınmamız için büyük bir engel teşkil ediyor. Bu engelleri ve sıkıntıları aşmak için Kırgız toplumundaki siyasi partilerin vatansever görüşlü siyasileri olarak bir araya geldik ve gölge hükumeti kurma kararı aldık” dedi.

“Mevcut hükumet tamamen etkisiz halde”

Şuanki mevcut hükumetin politikalarını eleştiren Imankulov, “Şuanki mevcut Kırgızistan hükumeti belli oldu ki, tamamen etkisiz halde ve sorunların çözümünde yetersiz kalıyor. Onun için bizim kurduğumuz gölge hükumetin amacı ki bünyemizde profesyonel insanlar var, gölge hükumet olarak yaşanan sorunları göstermek ve kendi çalışmalarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Seçim tarihi yaklaştıkça, siyasi partiler arasında ve toplum arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlandı. Bizim korkumuz bu tartışmalar, 2005 ve 2010 yıllarındaki darbe girişiminin ardından yaşanan şiddet olaylarına yol açabilir, kan akabilir diye biz onu engellemek için, kendi görevimiz , Kırgızistan toplumunu sabit platforma getirmeyi düşünüyoruz.” dedi.

” Gölge Hükumet”in Başbakanı Imankulov, şu anki mevcut hükumet için muhalif olduklarını söyleyerek, ” Şu anki durum giderek şiddete dönüşürse bu bizim Kırgızistan toplumunun ve devletinin güvenliğini tehlikeye sokarsa o zaman iç ve dış güçler kaos oluşturmak isterse o zaman tabi biz kendi görevimizi yapacağız. Tabiki o zaman biz kendi yargımızı teklif edeceğiz, devlet kurumlarımıza. Şu anki durumda biz görüyoruz ki Kırgızistan toplumuna alternatif krizden çıkma yollarını gösteriyoruz. Tabi şu anki mevcut hükumet kabul edecek mi tekliflerimizi. Bunu zaman gösterecek” şeklinde konuştu.

“Bize kapalı olarak baskı yapmaya çalışıyorar”

Şuanda Kırgızistan’da en büyük sorunun yolsuzluk olduğunu belirten Imankulov, profesyonel insanlardan oluşan bir gölge hükumet kurduklarını ve Kırgızistan’daki sorunları iktidara gelmeleri durumunda çözeceklerini söyledi. Imankulov, şu anki mevcut hükumetten doğrudan olmasa da dolaylı olarak baskı gördüklerini ifade ederek, “Bize kapalı olarak baskı yapmaya çalışıyorlar. Biz şuan 9 parti ve sivil toplum kuruluşları ile bu gölge hükumeti kurarken imza attık. Daha fazla parti bize katılmak istiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bize yapılan baskılar ve tepkiler yanlıştır. Biz onlara düşman değiliz ve güç olarak iktidar olma derdinde değiliz ve böyle bir amacımız da yok” diye konuştu.

Kırgızistan’da çok büyük bir ekonomik krizin olduğunu hatırlatan Imankulov, bu krizden çıkış yolu olarak yurt dışı yatırımcılardan beklentileri olduğunu ve Türkiye’den de destek beklediklerini söyledi.

“Atambayev’in cevabı sayagısızlıktır”

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’dan FETÖ ile ilgili talebine karşılık Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in cevabı sorulan gölge hükumetin Başbakanı Imankulov, “Tabiki Atambayevin cevap vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebine saygısızlıktır, sorumsuzluktur. Türkiye’den dost bir uyarı geldi. Bunu ciddi kabul etmemiz lazım. Bu tehlikeye karşı ciddi bir soruşturma yapmamız lazım. Halbuki mevcut Kırgızistan hükumeti tarafından ciddiyetsiz ve sorumsuz, hakaret edici bir cevap vermesi bizi çok üzdü. Bizim elimizde olsaydı, biz Kırgızistan topraklarını bu terör örgütünün kullanmasına izin vermezdik.” dedi.

FETÖ terör örgütünün Kırgızistan yönetimine sızma yapıp yapmadığına yönelik soruya ise Imankulov, “Şu anda böyle söylentiler var. Çok geniş kapsamda Kırgızistan kurumlarında sızma olduğu söyleniyor. Ve bunun dışında Türkiye’den uyarı geldikten sonra ciddi anlamda araştırma yapması lazımdı mevcut hükumetin. Maalesef biz mevcut hükumet değiliz, görevli değiliz. Evet Türkiye’den yapılan bu uyarı ciddi bir uyarıdır. Eğer hükumet olursak bu konuyu araştıracağız” ifadelerini kullandı.