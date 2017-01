“Sigara içenler o anda bulunduğu tehlikenin farkına varmıyor”

Dünya Sağlık Örgütü eski İcra Direktörü Dr. Derek Yach, uzun yaşamak ve kronik hastalıkların zararlarının en aza indirilmesi için riski azaltılan ürünlere yönelimin tam bir çözüm olmamakla beraber milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Kronik hastalıkların yenilikçi yollarla iyileştirilmesi için kurulan ve dünyada 5 milyon insana ulaşan Vitality Institute’yü yöneten Dünya Sağlık Örgütü eski İcra Direktörü Derek Yach, tüm hastalıkların tedavisi için öncelikle fazla yürümek gerektiğini söyledi. Sağlıklı yaşam konusunda yayınlanmış 200’ün üzerinde bilimsel makalesi bulunan Yach, kronik hastalıklardan kurtulmak için 12 aşamalı programlar düzenlediklerini ve biraz destekle bu çalışmaların başarılı olduğunu söyledi. Bu hastalıkları yenilikçi yollarla yenmeyi amaçladıklarını ve her yıl milyonlarca insanın ölümünü engellemeyi planladıklarını vurguladı.

Dr. Derek Yach, programa katılanları fayda gördüğünü belirterek, “Yaşama gücü için geliştirilen ’Vitality Programları’nda neredeyse beş milyon insan yer alıyor. Muhtemelen yüzde 20’si uzun ömür ve yaşam kalitesi konusunda gerçekten önemli bir fayda elde ediyor ve muhtemelen yüzde 40’lık bir kısım ise makul bir fayda elde ediyor, diğerleri ise bulundukları konumu koruyabiliyorlar ki bu da iyi bir şey. İnsanların yüksek risklere yönelmesi yerine, düşük riskleri beş veya on sene sürdürmesini sağladığımızda bunun çok büyük bir kazanım olacağını unutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yach, sigara bağımlılığı örneğini vererek 12 aşamalı programlarının başarılı olduğunu fakat sigara söz konusu olduğunda işlerin zorlaştığını belirterek, “Sigara içenler o anda bulunduğu tehlikenin farkına varmıyor. Tavsiyelerle sigarayı bıraktırmak ve nikotin tedavisi de çok başarılı değil. Tüm uyarılara rağmen insanlar bu kötü alışkanlığı bırakamıyor. Her yıl tütünden dolayı 6 ile 8 milyon arasında insan hayatını kaybediyor. Belki de burada yapılması gereken riskleri azaltmak, nikotini öldüren şeylerden arındırmaktır. Bu tabii ki mükemmel çözüm değil, fakat riskin azalması da önemli bir şeydir. Gıda endüstrisi olmasa dünyada açlık ve kıtlık başlar. Bir çok kez endüstriyel gıdaların zararlarından bahsedildi fakat zamanla kötü etkisi olan unsurların elenmesiyle iyi sonuçlar alındı mesela trans yağ gibi etkenler artık dengelenebiliyor” dedi.