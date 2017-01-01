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Ziraat Türkiye Kupası’nda tribünler boş kaldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda tribünler boş kaldı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin, Amed Sportif Faaliyetler’i konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki son maçında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleye ilgi göstermedi. Havanın soğuk olması bunda en büyük etken olurken, Fenerbahçe’nin grubu 2. sırada tamamlamayı garantilemiş olması da tribünlerin boş kalmasında etkili oldu. Güvenlik sebebiyle Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının maça alınmamasıyla birlikte, 52 bin kişilik Ülker Stadyumu boş kaldı. Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesini yaklaşık bin kadar taraftar takip etti.

Yollar kilitlendi
Fenerbahçe’nin Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Stat çevresindeki yollar polis tarafından kapatılırken, Kadıköy ve çevresinde trafik kilitlendi.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 10:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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