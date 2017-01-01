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Plastik fabrikasında yangın: 4 yaralı
Plastik fabrikasında yangın: 4 yaralı

Hadımköy’de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada patlamalar meydana gelirken, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hadımköy Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın iç kısımlarına yayılırken, yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, Hadımköy’de plastik fabrikasına çıkan yangına 25 İtfaiye aracı 5 ambulans ve 85 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

📆 26 Ocak 2017 Perşembe 10:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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