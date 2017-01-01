Zeytinburnu Belediyesi ara tatili boş geçmedi

2016 Çanakkale-Assos Yaz Kampı ile gençlere unutulmaz bir yaz tatili yaşatan Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ara tatili de boş geçmedi. İlçede eğitim gören lise öğrencilerinin katıldığı 2017 Çanakkale-Assos Kış Kampı başladı.

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen kış kampı, 05 Şubat tarihine kadar toplam 320 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Zeytinburnu’nda eğitim veren liselerin idarelerince belirlenen öğrencilerin katıldığı ara tatil dönemi kış kampına akademik başarı gösteren öğrencilerin yanı sıra sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarıları olan gençler de davet edildi.

Yoğun ders çalışma temposundan sonra gençlerin nefes alacağı kampa Zeytinburnu Belediyesi Kayalaraltı Sosyal Tesisleri ev sahipliği yapacak. Mevsime uygun, zengin içeriklerle planlanan kampta salon sporlarından, okuma atölyelerine, drama eğitiminden, senaryo yazımına kadar pek çok aktivite gençleri bekliyor.

Gençler, Çanakkale ruhunu yaşatıyor

Sportif ve kültürel aktivitelerin yanında şehitlik gezilerinin de yapıldığı kış kampında gerçekleştirilen gezilerle Çanakkale ruhu yeniden yaşatılacak. Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarih mirası ile dikkat çeken bölgenin önemli mekanları da yine gençleri bekleyen sürpriz ziyaretler arasında. Ülkenin kaderine yön veren sayısız olaya ev sahipliği yapan Çanakkale’nin tanıklık ettiği büyük destanın anlatılacağı seminerlerle gençler, Çanakkale’nin manevi ikliminden de yararlanacak.

Uzman hocalar eşliğinde sportif etkinlikler

Tüm sportif ve fiziksel etkinlikleri profesyonel eğitmenlerle birlikte gerçekleştirecek olan gençler, gezi, seminer ve atölyelerde de alanında uzman isimlerle bir arada olacak. Kamp süresince öğrencilerle birebir ilgilenmek üzere görevlendirilmiş 20’ye yakın eğitmenle birlikte güvenlik görevlilerinden, servis ve temizlik görevlilerine kadar onlarca personel de gençlerin keyifli bir tatil geçirmesi için görev alacak.

Atölyelerde yazdıkları senaryoların kısa filmlerini çekme fırsatını da bulacak olan öğrenciler, bu alanda profesyonel bir prodüksiyon ekibinden de destek alarak, senarist ve oyunculuğunu kendilerinin üstlenecekleri filmlerde yönetmenliğe ilişkin ilk tecrübelerini de yaşama imkanı bulacak.