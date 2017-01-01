Tribünde sadece 1 kişi vardı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile Olimpiyat Stadı’nda karşılaşan Bursaspor’u, tribünde desteklemeye sadece 1 kişi geldi.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda Akhisar Belediye ve Ümraniyespor’un gerisinde kalarak üst tura çıkamayan Bursaspor, gruptaki son maçını Ümraniyespor ile oynadı. Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibi desteklemek için sadece 1 taraftar geldi. Bursaspor taraftarı, soğuk hava ve sert rüzgara rağmen maçı izledi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|20
|12
|6
|2
|29
|9
|+20
|42
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|20
|9
|8
|3
|36
|22
|+14
|35
|Play-off
|3
|Altay
|20
|9
|7
|4
|31
|19
|+12
|34
|4
|Van Bş. Bld.
|20
|8
|9
|3
|20
|19
|+1
|33
|5
|Çorum Bld.
|20
|8
|7
|5
|31
|20
|+11
|31
|6
|Gölcükspor
|20
|7
|8
|5
|26
|23
|+3
|29
|7
|Kızılcabölükspor
|20
|7
|7
|6
|22
|21
|+1
|28
|8
|Ankara Demirspor
|20
|6
|9
|5
|28
|25
|+3
|27
|9
|Erzin Bld.
|20
|7
|6
|7
|22
|27
|−5
|27
|10
|Tekirdağspor
|20
|7
|6
|7
|20
|25
|−5
|27
|11
|Bayburt GÖİ
|20
|6
|8
|6
|21
|20
|+1
|26
|12
|24 Erzincanspor
|20
|6
|8
|6
|18
|17
|+1
|26
|13
|Karacabey Birlikspor
|20
|6
|5
|9
|36
|34
|+2
|23
|14
|Cizrespor
|20
|5
|8
|7
|18
|27
|−9
|23
|15
|Kartalspor
|20
|5
|4
|11
|19
|27
|−8
|19
|16
|Kozan Bld.
|19
|4
|6
|9
|20
|27
|−7
|18
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi
|20
|4
|6
|10
|21
|29
|−8
|18
|18
|Manavgatspor
|19
|3
|9
|7
|14
|26
|−12
|18
|19
|Kütahyaspor
|20
|4
|5
|11
|22
|37
|−15
|17
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