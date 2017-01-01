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Bebeğini denize attı
Bebeğini denize attı

Fatih’te bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Kadın gözaltına alınırken, deniz polisi bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, Eminönü’nde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü sahiline gelen bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadını gözaltına aldı. Polis, kadının ifadeleri doğrultusunda denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz polisi dalgıçlar, bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

📆 25 Ocak 2017 Çarşamba 16:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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