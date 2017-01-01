KARTAL BELEDİYESİ AYDINLANMA ŞEHİTLERİ UĞUR MUMCU VE MUHARREM AKSOY’U ANDI

”Ülkenin bu dönemde gerçek Atatürkçülere, gerçek Kemalistlere, onların fikirlerine ve çalışmalarına ihtiyacı var.”

1990 yılında faili meçhul bir şekilde katledilen hukukçu-siyasetçi Prof. Dr. Muammer Aksoy ile 1993 yılında uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu, Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin birlikte hazırladığı panelle anıldı. Panelde bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,” Ülkenin bu dönemde gerçek Atatürkçülere, gerçek Kemalistlere, onların fikirlerine ve çalışmalarına ihtiyacı var.” dedi.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gazeteci-yazar Mustafa Mutlu ile Avukat Celal Ülgen’in konuşmacı olarak yer aldığı panele; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Gülcemal Fidan, Mustafa Fehmi Okay, meclis üyeleri, birim müdürleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gürsel Öğüt, Kartal’da bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu panelde 1990 yılında faili meçhul bir şekilde katledilen Atatürkçü düşüncenin ödün vermez savunucusu hukukçu-siyasetçi Prof. Dr. Muammer Aksoy’u meslektaş’ı Av. Celal Ülgen anlattı. Hayatı boyunca Atatürkçülüğünden ödün vermediği vurgulanan Aksoy’un milletvekili adayı olduğu sıralarda yazmış olduğu seçim bildirisi Ülgen tarafından okundu. Bildirisinde yaşanan hukuksuzluğa vurgu yapan Aksoy, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin mesajını vermiş. 1993 yılında uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu’yu ise gazeteci-yazar Mustafa Mutlu anlattı. Uğur Mumcu’yu kendi dizeleri ile anlatan Mustafa Mutlu, Mumcu’nun; Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, antiemperyalist ve tam bağımsız Türkiye isteminin üzerine konuştu. Asla korkmayan, bir araştırmacı gazeteci olduğuna değindi. Uğur Mumcu’nun kalemini kimse için çalıştırmadığını ve doğru bildiğini korkusuzca söylediğini katılımcılara hatırlattı.

“Atatürkçülük; insan haklarına, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak demektir”

Aydınlanma şehitleri olarak anılan Uğur Mumcu ve Muharrem Aksoy’un asla unutulmayacağını dile getiren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Ülkenin yer üstü ve yer altı değerlerine sahip çıkması ile her şeyden önemlisi emperyalizmin oyunlarına karşı duruşu ile hem içerde hem dışarıda düşman kazanmış; ama yurtseverlerin gönlünde taht kurmuş birisiydi Uğur Mumcu. Muharrem Aksoy ve Uğur Mumcu hayat felsefesi olarak Atatürkçülüğü benimsemiş aydınlardı. Atatürkçülük, 12 Eylül’ün tarif ettiği Atatürkçülük değildir. Atatürkçülük; gerçek bir yurtseverlik, gerçek bir milliyetçiliktir. İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak demektir. Hem Muharrem Aksoy’u hem de Uğur Mumcu’yu, düşüncelerini hatırlatarak Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte andık. Ülkenin bu dönemde gerçek Atatürkçülere, gerçek Kemalistlere, onların fikirlerine ve çalışmalarına ihtiyacı var. Zaman zaman söylüyorum Uğur Mumcu’nun öldüğü yıl, Verheugen ‘Avrupa Birliği’ne girmek istiyorsanız Atatürk’ün resmini kaldıracaksınız’ dedi. Atatürkçüler birer birer öldürülürken bunu söyledi. Geçmişe bakın. Bugünlere böyle adım adım geldik. Yapacağımız şey geleceğimize, sandığımıza sahip çıkmak. Düzen hep aynı, değişmiyor. Uğur Mumcu’nun dediği gibi düzenin adı değişiyor. Biz hep aynı yerde kalıyoruz. Ama kalmadık. Hep aynı kalmamıza engel olan tek kişi vardı oda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolundan gidenlerdi.”şeklinde konuştu.