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Sokaklara bariyerli önlem
Sokaklara bariyerli önlem

Maltepe Belediyesi, trafik açısından tehlikeli görülen sokaklarda bariyer çalışması başlattı. Çalışmayla, 20 noktaya bariyer monte edilecek.
Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tehlikeli görülen noktalarda bariyer çalışması gerçekleştirdi. Şu an 7 noktada, 192 metre bariyer çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların toplamda 20 noktada, 400 metreyi bulması hedefleniyor. Genellikle yol kesişimleri, ana yollar, bazı sokaklar ve tehlike arz eden yükseltilerin kenarlarına bariyer yapılırken, çalışmalarda özel montaj araçları da kullanılıyor.

📆 25 Ocak 2017 Çarşamba 15:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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