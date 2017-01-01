Sokaklara bariyerli önlem

Maltepe Belediyesi, trafik açısından tehlikeli görülen sokaklarda bariyer çalışması başlattı. Çalışmayla, 20 noktaya bariyer monte edilecek.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tehlikeli görülen noktalarda bariyer çalışması gerçekleştirdi. Şu an 7 noktada, 192 metre bariyer çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların toplamda 20 noktada, 400 metreyi bulması hedefleniyor. Genellikle yol kesişimleri, ana yollar, bazı sokaklar ve tehlike arz eden yükseltilerin kenarlarına bariyer yapılırken, çalışmalarda özel montaj araçları da kullanılıyor.