Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokul ile Bosna Hersek’in O. S. Kalibunar okuluyla kardeş okul oldu

Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokul ile Bosna Hersek’in O. S. Kalibunar okuluyla kardeş okul oldu

TC Millî Eğitim Bakanlığı ve Bosna-Hersek Federasyonu Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kardeş okul projesi hayata geçirildi. Proje ile Bosna-Hersek okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Türkiye’de Boşnakçanın seçmeli ders olarak okutulması hedefleniyor.

Bu protokol çerçevesinde ilçemiz okullarından Semiha Şakir Anadolu Lisesi Bosna Hersek’in Mostar şehrinde bulunan Srednja Elektrotehnicka Skola okuluyla, Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ise Bosna Hersek’in Travnik şehrinde bulunan O. S. Kalibunar okuluyla kardeş okul oldu.

13 Ocak Cuma günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahtiyar ÇAKMAK, Semiha Şakir Anadolu Lisesi Müdürü Fatma SÖNMEZ, idareci ve öğretmenlerin katılımıyla Srednja Elektrotehnicka Skola okul müdürü Jasmin Drljevic adına bir yemek verildi.

20 Ocak Cuma günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay ORUÇ, Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail YURTSEVER, idareci ve öğretmenlerin katılımıyla O. S. Kalibunar okulunun müdürü Senad Merdzic adına bir yemek verildi.

Her iki ziyarette de misafir kardeş okul müdürleri okullarımızı gezdiler, öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldiler, ilçemizde birtakım ziyaretlerde bulundular. Ziyaretler sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidilerek protokoller imzalandı.

Samimi ve sıcak diyalogların yaşandığı ziyaretlerde, Bosna Hersek’le Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları üzerinde duruldu. Bosna’nın efsanevi lideri Aliya İzzet Begoviç’in Türkçe ve Boşnakça olarak hazırlanmış biyografisinin de içinde bulunduğu Bosna’ya ve Türkiye’ye özel karşılıklı hediyeler takdim edildi

Projenin ikinci aşamasında Semiha Şakir Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu müdürlerimiz Bosna Hersek’teki kardeş okullarımızı ziyaret edecekler. Akabinde önümüzdeki aylarda öğrenciler bazında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecek.