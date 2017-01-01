Kreş öğrencileri Uğur Mumcu’yu andı

Kartal Belediyesi, araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu’nun anısına satranç turnuvası düzenledi. Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 kreşten 6 yaş grubu öğrencilerinin katıldığı turnuvada Kartallı minikler kıyasıya yarıştı. Uğur Mumcu Anısına Kreşler Arası Satranç Turnuvası’nın finaline Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de katıldı.

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programında minikler katledilişinin 24. yılında Uğur Mumcu anısına satranç oynadı. Turnuvanın başlangıç hamlesini Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı. Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 kreşten 6 yaş grubu 24 öğrencinin katıldığı turnuva, Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, çok sayıda öğrenci velisi ve kreş öğretmeni katıldı.

Satrancın çocukların zeka gelişimi için önemine vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Satrancın kamuoyunda sorgulandığı bir dönemdeyiz. Biz satrancı zeka oyunları olarak değerlendiriyoruz. Zaten satranç ve briç oyunları için bir merkez kurduk, çocuklarımızın bu yaşlarda zeka gelişimine katkısı olsun diye. Uğur Mumcu’yu anmak adına kreş çocuklarımız arasında satranç turnuvası düzenledik. Tabii Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy gibi şahsiyetler; kimlikleri ve kişilikleriyle çok ayrı değerde… Akşam da Avukat Celal Ülgen ve gazeteci yazar Mustafa Mutlu ile birlikte Hasan Ali Yücel’de de bir anma toplantısı yapacağız.” dedi.

Satranç turnuvasının ardından kreş öğrencilerine günün anısı için üzerlerinde isimleri bulunan madalyalar takıldı.

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