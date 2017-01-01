Verimli ve uzun bir tatil için…

“Çocuğum derslerinden uzak kalacak mı? Tatili sadece oyun oynayarak mı geçirecek? Tatil dönüşü uyum problemi yaşayacak mı?” şeklindeki sorular her tatil döneminde anne babaların kafasını meşgul eder. Basit birkaç önlem alarak tatilin verimli bir şekilde geçirilmesini sağlamak mümkündür.

Ahmet Şimşek Koleji Rehberlik Servisinden Psikolog Haşim Durar, verimli ve huzurlu bir tatil için nelerin yapılması gerektiğini, çocuğa nasıl davranılacağını anlattı. Olumlu davranışların temel taşı olan stratejilerden söz eden Haşim Durar şunları söyledi; “Örneğin, çocuğu suçlayıcı negatif söylemler ve nitelendirmeler onun benliğinde kıyımlar yaratacak, öz güvenini sarsacak ve kendisine yönelik algısını zayıflatacaktır. Ergenlik dönemindeki çocuklar doğaları gereği zihinsel öğrenme boyutları noktasında sürekli tetiktedirler. Duygu durumlarında dalgalanmalar olabilmektedir. Anne babaların mükemmeliyetçi tutumları, suçlayıcı, negatif ve olumsuz sıfatlarla çocuğu etiketlemesi onun kendine duyduğu güveni zayıflatır, öz benliğini sorgulatır. Bu nedenle anne ve babalar çocuğu suçlamaktan kaçınmalı, potansiyelinin üzerinde beklentilerden uzak durulmalıdır.”

“Aile meclisi kurulabilir.”

Tatilde çocuğa karşı anlayışlı ve olumlu yaklaşılması gerektiğini de belirten Haşim Durar yapılması gereken davranışları şöyle sıraladı; “Tatilde ailenin bir araya gelmesi için fırsatlar yaratılabilir. Aile içerisinde her akşam meclisler kurulabilir. Bu meclislerde kararlar ortak alınarak çocuğa verilen değer hissettirilebilir. Aile törenleri tüm aile bireylerinin bir arada olduğu bir zamana denk getirilebilir. Memleket gezilerine tüm aile bireyleriyle gidilebilir. Çocuk bu durumlarda hem motivasyon, hem de aile olabilme noktasında ciddi kazanımlar elde eder.

“Kişisel gelişim önemlidir.”

Ayrıca çocuklarda kitap okuma, film izleme gibi alışkanlıklar geliştirmek onun yorum ve hayal gücünü artıracak, sosyal iletişimini daha kaliteli hale getirecektir. Çocuğun gelişimi sosyalleşme sürecini de içermektedir. Bu nedenle sportif ve sanatsal etkinliklerden ilgisi doğrultusunda yararlanmak gerekir. Yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamı paylaşabileceği kulüp, kurs gibi faaliyetler çocuğun kişisel gelişiminde önemli yer tutar.

Bilgisayar ve internet kullanımına dikkat!

Bilgisayar ve internet kullanımı konusunda da son derece dikkatli davranmak gerekmektedir. Bilgisayar çocukların eğitimine olumlu katkılar yapar ancak bağımlılık yarattığı ve sağlık açısından bazı olumsuz etkilere neden olduğu unutulmamalıdır. Bilgisayar oyunlarındaki renkli görüntüler, sürekli değişen içerikler, refleks ve basit hareketlerle kısa sürede kazanılan başarılar kişinin aşırı dopamin salgılamasına neden olur ve bağımlılığa yol açar. Bağımlılık, çocukta ciddi sosyal ve fiziksel problemler yaratacaktır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır ve bilgisayar kullanımına kısa sürelerle izin verilmelidir.

“Tatil dönüşü zehir olmasın.”

Tatil dönüşü adaptasyon da çok önemlidir. Okul dönemi başlar başlamaz öğrenci de okulda hazır olmalıdır ama çocuklar tatil dönüşlerinde okula alışmakta zorlanabilirler ve bir takım sorunlar yaşayabilirler. Bunun için, öğrenci tatilde bir dönem dinlendirildikten sonra pozitif disipline devam edilmelidir. Bu süreçte ne çok esnek, ne de çok katı davranılmalıdır. Çeşitli ödüllerle de öğrenci çalışma temposu teşvik edilebilir.”