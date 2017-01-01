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Maltepeli öğrenciler hayvanlarla iç içe
Maltepeli öğrenciler hayvanlarla iç içe

Maltepe Belediyesi, ilçedeki öğrencilere “Canlılar Yaşam Ortaklarımız” konulu proje kapsamında, hayvanların bakım ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Bu sayede çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu’nda eğitim gören beşinci sınıf öğrencileri, Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. “Canlılar Yaşam Ortaklarımız” konulu proje kapsamında öğrencilerce, karıncaları öldürmeden uzaklaştırma amaçlı geliştirilen tarçınlı ve limonlu karınca savarlardan veterinerlik birimine numune bırakıldı. Öğrenciler veterinerlik birimine bağlı “Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi’ni de ziyaret ederek, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Fevzi Karaağaç’tan bilgi aldılar. Öğrencilere burada hayvan sevgisi aşılanırken, birimin veteriner hekimlerince de 100 öğrenciye hayvan sevgisi konusunda seminer verildi.

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📆 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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