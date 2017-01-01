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Kendi sahasında 1-1 berabere kaldı
Kendi sahasında 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu mücadelesinde lider Tuzlaspor, sahasında Elazığspor’la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
22. dakikada Elazığspor ceza sahası önünde Ozan’ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
39. dakikada orta sahadan atılan ara pasına çok iyi hareketlenen Melik’in ceza sahası içine girer girmez şutunda kaleci Ahmet Sabri, gole izin vermedi.
40. dakikada Melik’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Furkan’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
52. dakikada Tuzlaspor savunmasının hatasında topla buluşan Berk’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Sağ çizgiden gelen ortada Doğan’ın vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Adem çıkardı. Topla buluşan Melik düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.
73. dakikada gelişen Elazığspor atağında topla buluşan Timur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Emin Yıldırım xxx, Önder Yılmaz xxx
Tuzlaspor: Murat xx, Ferhat xxx, Bülent ? (Birkan dk. 8 xxx), Anıl xxx, İbrahim xx, Muharrem xxx, Tuncay xxx, Melik xxx, Tolunay xx (Kıvanç dk. 79 x), Şahin xx (Doğan dk. 57 xx), Ozan xx
Yedekler: Muhammed, Orkun, Sadık, Oğuz
Teknik Direktör: Aydın Kaldırım
Elazığspor: Ahmet Sabri xxx, Ozan xx, Adem xxx, Binya xx, Onur Alsu x, Berk x, Mesut xx, Timur xxx, Yunus x (Çağrı dk. 44 xx), Youssef xx, Chehoudi xx
Yedekler: Çağlar, Onur Güney, Murat, Cajic, Hakan, Tom
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Melik (dk. 63) (Tuzlaspor), Timur (dk. 73) (Elazığspor)
Sarı kart: Youssef (Elazığspor)

📆 24 Ocak 2017 Salı 16:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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