Kendi sahasında 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu mücadelesinde lider Tuzlaspor, sahasında Elazığspor’la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Elazığspor ceza sahası önünde Ozan’ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
39. dakikada orta sahadan atılan ara pasına çok iyi hareketlenen Melik’in ceza sahası içine girer girmez şutunda kaleci Ahmet Sabri, gole izin vermedi.
40. dakikada Melik’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Furkan’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
52. dakikada Tuzlaspor savunmasının hatasında topla buluşan Berk’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Sağ çizgiden gelen ortada Doğan’ın vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Adem çıkardı. Topla buluşan Melik düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.
73. dakikada gelişen Elazığspor atağında topla buluşan Timur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Emin Yıldırım xxx, Önder Yılmaz xxx
Tuzlaspor: Murat xx, Ferhat xxx, Bülent ? (Birkan dk. 8 xxx), Anıl xxx, İbrahim xx, Muharrem xxx, Tuncay xxx, Melik xxx, Tolunay xx (Kıvanç dk. 79 x), Şahin xx (Doğan dk. 57 xx), Ozan xx
Yedekler: Muhammed, Orkun, Sadık, Oğuz
Teknik Direktör: Aydın Kaldırım
Elazığspor: Ahmet Sabri xxx, Ozan xx, Adem xxx, Binya xx, Onur Alsu x, Berk x, Mesut xx, Timur xxx, Yunus x (Çağrı dk. 44 xx), Youssef xx, Chehoudi xx
Yedekler: Çağlar, Onur Güney, Murat, Cajic, Hakan, Tom
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Melik (dk. 63) (Tuzlaspor), Timur (dk. 73) (Elazığspor)
Sarı kart: Youssef (Elazığspor)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|20
|12
|6
|2
|29
|9
|+20
|42
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|20
|9
|8
|3
|36
|22
|+14
|35
|Play-off
|3
|Altay
|20
|9
|7
|4
|31
|19
|+12
|34
|4
|Van Bş. Bld.
|20
|8
|9
|3
|20
|19
|+1
|33
|5
|Çorum Bld.
|20
|8
|7
|5
|31
|20
|+11
|31
|6
|Gölcükspor
|20
|7
|8
|5
|26
|23
|+3
|29
|7
|Kızılcabölükspor
|20
|7
|7
|6
|22
|21
|+1
|28
|8
|Ankara Demirspor
|20
|6
|9
|5
|28
|25
|+3
|27
|9
|Erzin Bld.
|20
|7
|6
|7
|22
|27
|−5
|27
|10
|Tekirdağspor
|20
|7
|6
|7
|20
|25
|−5
|27
|11
|Bayburt GÖİ
|20
|6
|8
|6
|21
|20
|+1
|26
|12
|24 Erzincanspor
|20
|6
|8
|6
|18
|17
|+1
|26
|13
|Karacabey Birlikspor
|20
|6
|5
|9
|36
|34
|+2
|23
|14
|Cizrespor
|20
|5
|8
|7
|18
|27
|−9
|23
|15
|Kartalspor
|20
|5
|4
|11
|19
|27
|−8
|19
|16
|Kozan Bld.
|19
|4
|6
|9
|20
|27
|−7
|18
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi
|20
|4
|6
|10
|21
|29
|−8
|18
|18
|Manavgatspor
|19
|3
|9
|7
|14
|26
|−12
|18
|19
|Kütahyaspor
|20
|4
|5
|11
|22
|37
|−15
|17
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