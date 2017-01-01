İş dünyasının Oscar’ına layık görüldü

Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye’nin en büyük moda şovunu gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, ’İş dünyasının Oscar’ı olarak tanımlanan Oxford Socrates Ödülü’ne layık görüldü.

İş ve tatili birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show’un başarısı uluslararası arenada da ödülle tescillendi. Dosso Dossi Fashion Show, “En İnovatif Proje” dalında Avrupa İş Konseyi (EBA) tarafından verilen ve iş dünyasının Oscar’ı sayılan Oxford Socrates Ödülü’ne değer görüldü. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ödülünü Londra’daki Oxford Town Hall’de düzenlenen törende Socrates Komitesi üyeleri Prof. Dr. Jonh W. A. Netting ve Dr. Vincenzo Costilgo’nun elinden aldı.

11 yıldır düzenlediği şovlarda aralarında Miranda Kerr, Adriana Lima, Irina Shayk, Kendall Jenner, Erin Heatherton, Lindsay Ellingson ve Isabeli Fontana’nın da olduğu pek çok ünlü modeli podyuma çıkartan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, pazarlama alanında yeni bir çığır açan projelerine verilen bu ödülün kendilerini gururlandırdığını söyledi. Hikmet Eraslan, 8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenleyecekleri yeni şovlarında da yine dünyaca ünlü bir ismin podyumda olacağını belirterek, “Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Çok önemli isimlerle görüşüyoruz. 23’üncü şovumuz dünya genelinde ses getirecek. Yine unutulmaz bir şova imza atacağız” dedi.