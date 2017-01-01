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Fenerbahçe maç hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe maç hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde, kupa mesaisi tamamlandı. Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yine dar alanda gerçekleştirilen hücum defans çalışmasıyla sürdü ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan antrenman öncesinde Danimarka Milli Takımı’nda görev yapan Jon Dahl Tomasson, tesislere bir ziyaret gerçekleştirdi. Tomasson; Advocaat ve Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer’le de bir araya geldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son hafta müsabakasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak.

📆 24 Ocak 2017 Salı 16:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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