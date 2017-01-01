“Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” ön elemede rekor oy

Yılın en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının belirlendiği “5’inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri”nde ön elemede rekor kırıldı. Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen yarışmanın ön elemesinde tüm kategorilerde 1 milyon 871 bin 987 oy kullanıldı.

Yılın en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının yarıştığı, Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve dinleyicilerin oylarıyla belirlenen “5’inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri”nin ön elemesi sona erdi. 18-20 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen 5’inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ön elemesi halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Türkiye genelinden radyo dinleyenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ön elemede, üç günde tüm kategorilerde tam 1 milyon 871 bin 987 oy kullanılarak bir rekora imza atıldı. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışmada, radyo dinleyicileri 24 Ocak-07 Şubat 2017 tarihleri arasında kendi adaylarını zirveye taşıyabilmek için 20 kategoride oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Ön elemeden sonra kategori birincilerinin belirleneceği oylamalar, www.sihirlimikrofon.orginternet sitesi üzerinden yapılıyor. Her yıl olduğu gibi ‘5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde finale kalan radyolar ve programcılar ödüllendirilecek. Ayrıca gecede farklı dallarda özel ödüller de verilecek.

“Heyecanla finalleri bekliyorum”

Bu özel gecenin ev sahipliğini yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ödül töreninin aslında bir yarıştan ziyade başarının ve sevginin ödüllendirilmesi olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Başkan Mustafa Demir, “Biz burada Fatih Belediyesi olarak radyoseverlerle radyocuları bir platformda buluşturuyoruz. Sihirli Mikrofon Ödülleri gerçekte biraz da radyocularımızı onore etmek amaçlı. Radyo yayıncılığının 90 yaşına girdiği 2017 yılında sihirli mikrofon ödüllerinde her sene olduğu gibi yine büyük sürprizlerimiz de olacak. Ben de heyecanla finalleri bekliyorum” dedi.

Sürpriz sanatçıların katılımı, Ceyhun Yılmaz’ın sunumu ve Ozan Çolakoğlu’nun müzik direktörlüğünde gerçekleşecek büyük ödül töreni 9 Şubat 2017 Perşembe akşamı, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak. “5’inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” programında adayların yarıştığı kategorileriler ise şöyle:

Yılın En İyi Ulusal Radyosu

Yılın En İyi Yerel Radyosu

Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu

Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu

Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu

Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu

Yılın En İyi Arabesk Radyosu

Yılın En İyi Haber Radyosu

Yılın En İyi Spor Radyosu

Yılın En İyi Tematik Radyosu

Yılın En İyi Üniversite Radyosu

Yılın En İyi İnternet Radyosu

Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı

Yılın En İyi Radyo Show Programı

Yılın En İyi Radyo Programı

Yılın En İyi Radyo Konuk Programı

Yılın En İyi Radyo Haber Programı

Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı

Yılın En İyi Yerel Radyo Programı