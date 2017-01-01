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Galatasaray Chedjou’yu affetti
Galatasaray Chedjou’yu affetti

Galatasaray’da bir süre önce kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou’nun affedildi.
Aurelien Chedjou, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Tuzlaspor karşılaşması sonrası Yasin Öztekin ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Devre arası kampında Antalya’ya da götürülmeyen deneyimli stoper, İstanbul’da kalarak çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Takımdan gönderilmesi de gündeme gelen Kamerunlu oyuncu, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerden sonra affedildi. Ahmet Çalık transferinin ardından defansa bir takviye daha yapmayı düşünen Galatasaray’da Chedjou’nun affedilmesiyle bu transfer planının da askıya alınması bekleniyor.

📆 24 Ocak 2017 Salı 16:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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