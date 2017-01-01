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Birine benzetip baldırından ısırdı
Birine benzetip baldırından ısırdı

Eyüp’te bir tamirci, otomobilini tamirhaneye getiren kadını baldırından ısırdı. Tamirci, genç kadını bir arkadaşına benzeterek şaka yaptığını söyledi.
İlginç olay Eyüp’te bir tamirhanede yaşandı. Seçil K. isimli genç kadın otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. yaklaştı. Dizlerinin üzerine çöken Mehmet A., genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.
Polisi arayan Seçil K., 22 yaşındaki Mehmet A.’dan şikayetçi oldu. Mehmet A.’nın ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi. İlginç olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

📆 24 Ocak 2017 Salı 16:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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