Belediyeler arası kardeşlik anlaşması

Maltepe Belediyesi ve Lübnanlı Belediyeler arasında dostluk, iyi niyet ve işbirliği içeren kardeşlik anlaşması düzenlenen törenle imzalandı.

Maltepe Belediyesi ile Lübnanlı Dannieh Belediyeler Birliği ve Mrah El Sraj Belediyesi arasında dostluk, iyi niyet ve işbirliği içeren kardeşlik anlaşmasında imzalar Feriye Lokantası’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Lübnan Deirnbouh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadieh, Mrah Sraj Belediye Başkanı Abdulfattah Allam, Bakhoun Belediye Başkanı Ziad Jamal, Bikaa sefrine Belediye Başkanı Ali Sabra ve UCLG-MEWA Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Muhammed Mahli katıldı. İmzalanan protokol ile belediyeler arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmek, üniversiteler, toplumlar, sanayi ve ticaret alanlarındaki farklı organizasyonlar arasında değişimlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Protokol sayesinde ayrıca bölgeler arasında temasların oluşturulmasına da olanak sağlanmış olacak.

“Terörün temel hedefi toplumsal barışın altına dinamit koymaktır”

Terör olaylarına karşı ortak bir duruş sergilemek gerektiğinin altını çizen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe Belediyesi dünyanın birçok ülkesinden kentlerle kardeş kent protokolüne imza atmıştır. Lübnanlı kardeş belediyelerimizle burada imza attığımız protokol bizim için çok çok anlamlıdır. Terörün temel hedefi insanlık ve dostluk ilişkilerini, toplumsal barışın altına dinamit koymaktır. Yılbaşı gecesi dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul’da Lübnan’dan ve dünyanın değişik ülkelerinden gelerek Türk toplumuyla birlikte yeni yıla merhaba diyen kardeşlerimize karşı girişilen bu terör saldırısından sonra meslektaşlarımı İstanbul’da ağırlamak ve burada birlikte olmanın ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum” dedi.

“Kardeşlik anlaşmasının Reina’ya yakın bir bölgede olması gerektiğini düşündük”

İstanbul’a davet edildiği için çok teşekkür eden Lübnan Deirnbouh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadieh, “Bu kardeşlik anlaşmasını şubat ayında imzalamayı planlıyorduk. Özellikle Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç ve ekibini Lübnan’a davet etme gibi bir planımız vardı. Yeni yıl gecesinde Reina’da meydana gelen saldırıdan sonra hayatını kaybeden şehitlerimiz, aramızdaki kardeşlik dayanışması ve Türkiye’deki Lübnanlı vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesinden sonra göstermiş olduğu birliktelik burayı ziyaret etme gereksinimi duymamı sağladı. Bu yüzden de kardeşlik anlaşmasının Reina’ya yakın bir bölgede olması gerektiğini düşündük” şeklinde konuştu.