Öğrencilerden topluma hizmet

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Özel Amerikan Robert Lisesi ve Kartal Şeyh Şamil Ortaokulu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘ Topluma Hizmet Programı ‘ kapsamında yapılan etkinliğe katıldı.

Kartal Şeyh Şamil Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Dr. Turgut Mermertaş, Ali Apaydın, Nuran Keriş, Feyyaz Kaynak, Şeyh Şamil Ortaokulu Müdürü Erdal Emiralioğlu, Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

“Topluma Hizmet Programı”

‘Topluma Hizmet Programı’, Robert Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca ‘Tiyatro’, ‘Müzik ve Dans’, ‘Resim ve El Sanatları’ ile ‘Bilimsel Gelişmeler ve Spor’ dallarında öğrendiklerini diğer okuldaki öğrencilerle paylaşmasından oluşuyor. Program çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Robert Liseli öğrenciler, Kartal Şeyh Şamil Ortaokulu öğrencilerine 4 ayrı sanat dalında edindikleri birikimi aktarıyor. Robert Lisesi öğrencileri, 4 ayrı gruba ayrılan ve her sanat dalında 1 hafta eğitim alıp etkinliklere katılacak Şeyh Şamil Ortaokulu öğrencilerinin eğlenmelerini ve keyif almalarını da hedefliyor. Program kapsamında Şeyh Şamil Ortaokulu öğrencileri, tiyatro dalında kendi yazdıkları piyeslerde rol alırken müzik dalında ritim çalışmaları yaparak müzik enstrümanlarıyla tanışıyor. Öğrenciler, resim dalında Robert Liseli öğrencilerden natürmort ve portre çizme tekniklerini öğrenirken bilimsel deneyler ve spor aktiviteleriyle hem yeni bilgiler ediniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Şeyh Şamil Ortaokulu öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Programı’ eğitimini tamamladıktan sonra düzenlenecek ‘Paylaşım Günü’nde kazanımlarını veliler ve halka sergileme fırsatı bulacak.