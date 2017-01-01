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Kartallı çocukların buz pateni eğlencesi
Kartallı çocukların buz pateni eğlencesi

Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan Mehmet Ali Büklü Parkı Yapay Buz Pisti, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin yeni eğlence merkezi oldu. Gün boyunca buz pistinde eğlenen çocuklar, hem enerjilerini atıyor hem de bu sporla dengede durmayı öğreniyor.

Kartal’da göreve geldiği 2009’dan beri yeşil alan miktarını iki katına çıkaran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün en önemli projelerden biri olan Mehmet Ali Büklü Parkı, çocukların gözdesi oldu. Yarı yıl tatili nedeniyle çeşitli aktiviteler yapmak isteyen çocuklar, Büklü Parkı içinde yer alan yapay buz pistinde eğitmen yardımı ile buz üzerinde dengede durmayı ve daha sonra da kaymayı öğreniyor. Buzda kayma konusunda deneyimli olan minikler ise gün boyu pistte patenleriyle hünerlerini sergileyerek sömestrin tadını çıkarıyor.

📆 24 Ocak 2017 Salı 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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