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Tuzla Devlet Hastanesi’nde KBRN ünitesi ve ekibi hazır
Tuzla Devlet Hastanesi’nde KBRN ünitesi ve ekibi hazır

Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer tehlikeli maddeler (KBRN); insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

İllerin KBRN tehlikeler ile ilgili savunma sistemleri ve referans merkezleri, taşıdıkları risklere göre seviye olarak farklılıklar göstermektedir. Tuzla’nın sanayi bölgesi olması nedeniyle KBRN tehlikelerinin risk seviyeleri yüksektir. Bu sebeple Tuzlada KBRN alanı büyük bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Bu ihtiyacı gidermek adına İstanbul Güney Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Tuzla Devlet Hastanesinde KBRN vakası olması durumunda Hastane Önü KBRN Arındırma Ünitesinde görev yapmak üzere ilgili personellere “Temel KBRN Eğitimleri” verilerek, tatbikatlar gerçekleştirilmiştir.

KBRN ile ilgili tüm personelde farkındalık oluşturulmuş, hastalara ilk müdahalenin yapılabileceği KBRN arındırma ünitesi, olası bir duruma karşı aktif hale getirilmiştir. KBRN tehlikelere maruz kalmış hastaların ilk müdahalelerinin ardından uygun merkezlere hızlı bir şekilde sevkinin sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Tuzla Devlet Hastanesi’nde olası KBRN vakaları için aktif hale getirilmiş KBRN ünitesi donanımı ve alanında eğitim almış personeli ile hizmet vermeye hazırdır.

📆 24 Ocak 2017 Salı 12:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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