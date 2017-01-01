Dudullu-Bostancı Metro Hattı inşaatında ilk tünel açma çalışması başladı

Saatte 90 bin kişi taşıyacak metro hattında ilk kazma vuruldu

2 milyar 250 milyon liraya mal olması öngörülen 14 kilometrelik 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı Metro Hattı inşaatında ilk tünel açma çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla yapıldı. Hat açıldığında bir saatte 90 bin kişi taşıyacak.

Dudullu ile Bostancı arasında yapılacak olan 14. 2 kilometrelik metro hattında ilk tünel açma çalışması Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle yapıldı. Hattın Ataşehir’de bulunan şantiyesinde yapılan törene Başkan Topbaş’ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ile metro hattını yapan firma yetkilileri katıldı. Tören öncesinde Kadir Topbaş, iş makinesi ile alana geldi. Kadir Topbaş ve beraberindekiler bir süre şantiyede incelemelerde bulundu.

90 BİN KİŞİ TAŞIYACAK

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İlk tünel açma çalışması yapılan Dudullu -Bostancı hattı ile ilgili bilgi verdi. Hattın 1 saatte 90 bin kişiyi taşıyacağını kaydeden Başkan Topbaş, “ 14.2 kilometrelik bir hat bu. 13 istasyonlu bir hat. Şuanda 4 adet TBM dediğimiz makineler çift tünel yapılıyor. İki bir taraftan iki de diğer taraftan olmak üzere 4 adet TBM olmak üzere günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. İstiyoruz ki kısa sürede tamamlansın. Takribi maliyeti 2 Milyar 250 Milyon Lira. Araçlar ve vagonları hariç. Onları da koyduğumuzda 3 katrilyona çıkar neredeyse. 2017 itibariyle 16. 5 Milyar ağırlıklı metro olmak üzere yatırım programı aldık bütçeye. Şuanda İstanbul’da günde 30 milyon insan hareket ediyor. Bu gelecekte 40-50 milyon olacak. Bunun önüne ancak metrolarla geçilir başka türlü değil. Yapmakta olduğumuz bu metro tek istikamette saatte 43-45 bin kişi taşıyacak. Toplamda her iki istikamette saatte 90 bin kişi demektir” dedi.