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KARTAL BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ VE KARNE HEDİYESİ
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ VE KARNE HEDİYESİ

Kartal Belediyesi, Kartallı çocukların yarıyıl tatilinde ilk dönem yorgunluklarını atmaları ve dinlenebilmeleri için “Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği” düzenleyerek karne hediyesi verdi.

 

Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır Alanında düzenlenen şenlikte; Belediye Çocuk Folklor Kursu’nda eğitim gören çocuklar, Anadolu yöresi folklor oyunları ve roman havalarından oluşan bir gösteri sundu. Şenliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Başkan Danışmanı Haydar Oğuz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, folklor kursuna katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

 

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel çocuk şenliğinde yaptığı konuşmada: ”Önemli bir programı nedeniyle aramıza katılamayan Kartal Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz, sizlere sevgilerini, saygılarını, selamlarını iletti. Belediyemizin folklor kursuna katılan, bugünün küçükleri yarının büyükleri, çiçeklerden daha güzel çocuklarımıza böyle bir şenlik düzenledik. Kendileri küçük; ama gönülleri kocaman olan, Atatürk Türkiye’sinin gönlü hür, vicdanı hür, Cumhuriyet çocuklarımızı bugün aldıkları karnelerinden dolayı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum.” dedi. Programın ardından Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler çocuklara dağıtıldı.

 

Kartal Belediyesi ayrıca 23 Ocak’ta başlayıp 6 Şubat’a kadar devam edecek yarıyıl tatili boyunca çocuk tiyatrosu ve çocuk sinemasının en sevilen örneklerini Kartallı çocuklarla buluşturuyor.

📆 23 Ocak 2017 Pazartesi 14:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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