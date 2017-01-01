Kartalspor: 1 Tekirdağspor: 2

Spor Toto 3.lig 1.Grup 21.hafta karşılaşmasında bu hafta sahasında Tekirdağspor’u konuk eden Kartalspor sahadan beklenmedik mağlubiyetle ayrıldı. Beylerbeyispor maçında kırmızı kart gören ve cezaları tamamlanmayan Dündar Denizhan ve Recep Yaşar’ın yanı sıra altyapı maçında kırmızı kart gören Furkan Çarkçı ve Ömer Bozyiğit Tekirdağspor maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu, devre arası kampına götürdüğü ve hafta içi profesyonel yapılarak lisansı çıkan orta saha oyuncusu Mustafa Şeker’i maç kadrosuna dahil etti. Tekirdağspor maçının on sekiz kişilik kadrosunda Osman, Ender, Ozan, Emrah, Burak, Sait, Oğuzhan,Zafer, Onur, Safa, Yasin, Yusuf, Volkan, Görkem, Baran, Mustafa, Tahsin ve Aytek yer alırken teknik direktör Önder Deniz Kolgu, ilk on birde kalede Osman, savunmada Ozan, Emrah, Burak, Sait, önlerinde Onur, orta sahada Safa, Volkan, Görkem, Baran ve ileri uçta Aytek’e şans verdi.

Kartal Stadyumunda saat 13:30’da başlayan karşılaşmayı Hatay bölgesi hakemlerimizden Sefa Duran yönetirken yardımcılıklarını İlker Karaciğer ve Osman Kozan üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Mahmut Gülle görev aldı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucunda Kartalspor takım kaptanı Aytek Öktem kale seçimini yaparken, karşılaşmaya konuk takım Tekirdağspor başladı.

1.dakikada Tekirdağspor atak yönünün solundan serbest vuruş kullandı, savunma arkasına doğru sarkan topu kaleci Osman kontrol etti.

8.dakikada sağ kanattan Ozan Solak ortasını yaptı, Görkem ceza sahası hemen içinde kafayla arkaya aşırttı, Baran o noktada topla buluştu bekletmeden yarım vole ile kaleye göndermek istedi fakat top doğudan dışarı gitti.

9. dakikada Tekirdağspor kalecisi Erşen’in degajında Aytek kafayla indirdi, Safa topu rakibinden önce kontrol etmek isterken eline temas etti. Tekirdağspor’dan Volkansel Yalçın serbest vuruşu ceza sahasına doğru kullandı kaleci Osman kontrol etti.

10.dakikada Volkan sol kanattan ceza sahsına ortaladı, Baran istediği gibi kontrol edemeyince top ayağından açıldı ve savunma topu uzaklaştırdı.

11.dakikada Volkan’ın ceza sahasına gönderdiği topu Görkem göğsüyle indirdi, top Aytek’in tersine düşünce savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Volkan aynı dakika içerisinde ceza yayının hemen önünden kaleyi denedi top üstten dışarı çıktı.

15.dakikada Rıza Şen sol kanattan kale önüne ortaladı, Emrah Taysi topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

16.dakikada Tekirdağspor’dan Murat Çelik sağ kanattan girdi, ceza sahasına ortasını yaptı, Emrah ilk müdahaleyi yaptı, top bu sefer Mehmet Ali Kıran’da kaldı, Mehmet Ali’de ceza sahasına yerden pasını çıkarttı savunmadan Burak Yılmaz topu taca gönderdi.

20.dakikada Tekirdağspor, atak yönünün sağından köşe vuruşu kullandı, ceza sahası içerisinde Mehmet Fırat Demir göğsüyle indirmek istedi top kaleci Osman’da kaldı.

21.dakikada Safa Serbest orta alanda rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Serbest vuruşu Emrah ceza sahası sol içine doğru kullandı, o noktada Aytek topu kafayla indirdi vuruşunu yaptı top üstten dışarı çıktı.

24.dakikada atak yönünün sağında Görkem düşürüldü. Kartalspor’lu oyuncular serbest vuruşu ceza sahası içerisine kullandı, top savunma oyuncularından dışarı çıktı. Köşe vuruşunu Volkan kullandı Tekirdağspor savunması topu uzaklaştırdı.

25.dakikada Tekirdaspor’dan Göksel Ergün sol çaprazdan kaleye şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.

26.dakikada atak yönünün sağından yapılan ortayı kale önünde Ozan Solak göğsüyle indirmek isterken top eline temas etti. Karşılaşmanın hakemi Sefa Duran penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı pozisyonunda Tekirdağspor’dan Mehmet Fırat Demir sakatlık yaşadı ve o nedenle oyun bir süre durdu.

29.dakikada Mehmet Sait Ulucan itirazlardan sarı kart gördü.

29.dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Rıza Şen Tekirdağspor’u öne geçiren golü Kartalspor ağlarına bıraktı.

35.dakikada Sait sol kanattan kale önüne sert ortaladı, Aytek topa giderken yerde kaldı karşılaşmanın hakemi pozisyon için devam kararı verirken sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

36.dakikada Ozan savunma arkasına sağ kanada doğru güzel bir pas attı, Volkan topla buluştu sol köşeden ceza sahasına girdi kaleci Erşen yatarak müdahale etmek istedi, Volkan topu Erşen’den kurtardı kendisi yerde kaldı, bu pozisyonda penaltı beklentileri vardı Safa Duran yine devam kararı verdi.

37.dakikada Tekirdağspor’dan Alpay Yoldan sarı kart gördü.

41.dakikada sol kanattan Görkem ortaladı, Aytek’ten önce savunma ayak koydu, top sol kanattaki Volkan’da kaldı, Volkan ceza sahasına orta yapmak istedi fakat top üstten dışarı çıktı.

42.dakikada ceza sahasının sol içinde Aytek topu kontrol edip kaleye yönelmek isterken yerde kaldı, karşılaşmanın hakemi pozisyonun dışarıda olduğunu ve serbest vuruş olduğunu söyleyince Kartalspor’lu oyuncular uzun süre itiraz etti.

43.dakikada kazanılan serbest vuruşu Görkem kaleye vurdu fakat top barajı aşamadı.

45.dakikada Baran Basut sağ kanatta topu aldı, rakibini peşinden sürükledi, ceza sahasına ortasını yaptı fakat savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

45+1.dakikada Tekirdağspor’dan Mehmet Fırat Demir, sağ kanattan topu taşıdı, Sait’ten sıyrıldı ceza sahasına girdi son çizgiye inmeden yerden ortasını yaptı ön direkte Kemal Özyurt topla buluştu tehlikeli pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla dışarı çıktı.

45+2.dakikada Burak Yılmaz savunmadan topu uzaklaştırırken Kemal Özyurt, Burak’ın ayağına bastı ve bu pozisyonda sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Tekirdağspor’un Rıza Şen’le penaltıdan bulduğu golle 1-0 tamamlanırken ikinci yarıya Kartalspor başladı.

Kartalspor ikinci yarıya Yasin Şahan, Baran Basut değişikliği ile başladı.

46.dakikada Kartalspor savunmasının bir anlık hatası golle sonuçlandı. Sağ çaprazdan kaleye gönderilen topu Ozan çizgiden kafayla çıkarttı, sonrasında topu uzaklaştıramayınca Tekirdağspor’dan Murat Çelik kale önünde topla buluştu ve bekletmeden vuruşunu yaparak skoru 2-0’a taşıdı.

49.dakikada Görkem Güven sol kanatta topla buluştu, ceza sahasına ortasını yaptı savunma uzaklaştırdı.

50.dakikada Tekirdağspor’dan Rıza Şen sol çaprazdan kaleye şutunu çekti top kaleci Osman’da kaldı.

50.dakikada Görkem sağ kanattan ortasını yaptı, Aytek Öktem kafaya çıktı vurdu, top kaleci Erşen’e takıldı sonrasında savunma uzaklaştırdı.

52.dakikada atak yönünün sağından Volkan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde Görkem kafaya yükseldi fakat dokunamayınca top doğrudan dışarı çıktı.

53.dakikada atak yönünün solunda Görkem düşürüldü, serbest vuruşu Safa kullandı, savunma uzaklaştıramayınca ceza yayı önünde topla buluşan Görkem kaleye şutunu çekti top kaleci Erşen’de kaldı.

54.dakikada Kartalspor’dan Onur Acar yerini Zafer Çuvalcı’ya bıraktı.

60.dakikada sol kanattan Volkan Yılmaz geldi, ceza sahası arkasına sarkan Yasin’le topu buluşturdu, Yasin, Görkem’e bıraktı, Görkem’in vuruşunda top savunmaya çarptı ve sonrasında topu kale önünden uzaklaştırdılar.

60.dakikada Burak Yılmaz, Tekirdağspor’lu oyuncuların atağını kesmek için faul yaptı ve sarı kart gördü.

62.dakikada rakip ceza sahası içerisinde Yasin topla buluştu, rakibinden sıyrıldı Görkem’e pasını verdi, Görkem’in vuruşunda top ağlarla buluştu fakat öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.

65.dakikada Kartalspor, atak yönün sağından Volkan Yılmazla köşe vuruşu kullandı. Savunma kafayı vurdu top tekrar Volkan’da kaldı, Volkan bir kez daha ceza sahasına ortasını yaptı savunma topu uzaklaştırdı.

66.dakikada Tekirdağspor’dan Mehmet Fırat Demir çıkarken Emre Fırtına oyuna dahil oldu.

71.dakikada Tekirdağspor’dan Mehmet Ali Kıran hava topu mücadelesi sonrasında yerde kaldı karşılaşmanın hakemi oyunu durdurmayınca Volkansel Yalçın, pozisyon tamamlandıktan sonra karşılaşmanın hakemine tepkisini abartınca sarı kart gördü.

72.dakikada Tahsin Hacımustafaoğlu, Volkan Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

73.dakikada Kartalspor, atak yönünün solundan köşe vuruşu kullandı, arka tarafa sarkan Emrah Taysi kafayı vurdu kalecinin temasıyla birlikte top dışarı gitti. Atak yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunu Tahsin doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Erşen güçlükle topu kornere gönderdi.

75.dakikada Emrah Taysi savunmanın sağında rakibine faul yapınca sarı kart gördü.

75.dakikada Tekirdağspor’dan Kemal Özyurt oyundan çıkarken Rıdvan Kasapoğlu oyuna girdi.

81.dakikada Tekirdağspor’da bir oyuncu değişikliği daha oldu Murat Çelik yerini Mert Güney’e bıraktı.

82.dakikada sol kanattan kale önüne hareketlenmek isteyen Görkem yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına Safa ve Görkem geldi. Görkem, Safa’ya pas verdi Safa topa bastı Görkem kaleye şutunu çekti top ağlarla buluştu. 2-1

84.dakikada sol kanattan Rıza Şen vuruşunu yaptı, kale önünde Burak ayağından kaçırdı, sağ çaprazda Tekirdağspor’lu oyuncular topla buluştu, vuruşlarında top direğe çarparak dışarı çıktı.

87.dakikada sol kanattan Görkem ortaladı, kale önünde Tahsin vurdu savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

88.dakikada Tekirdağspor kalecisi Erşen, oyunu soğutmak için kendini yere bıraktı, sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

90.dakikada Ozan Solak’a atak yönünün sağında faul yapıldı. Görkem ve Safa topun başına geçti, Safa kale önüne ortaladı, savunma uzaklaştırmak istedi Görkem ceza sahası dışından vurdu, ceza sahsı içerisinde yaşanan karambol’da topu kornere gönderdiler.

90+1.dakikada Tahsin’in kullandığı köşe vuruşunda Aytek topa yükseldi fakat topa yükselirken rakibine faul yaptı.

Kartalspor karşılaşmanın sonlarına doğru baskısını arttırdı, farkı indirecek golü de buldu fakat puan getirecek golü bulamayınca müsabakadan beklenmedik bir şekilde puansız ayrıldı.

Kartalspor bu mağlubiyetle 19 puanda kalırken rakip Tekirdağspor puanını 27’ye yükseltti. Kartalspor önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında Ankara Demirspor’la karşı karşıya gelecek.