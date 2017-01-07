7. UĞUR MUMCU’YU ANMA KOŞUSU KARTAL’DA YAPILDI

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenen “7. Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu” Kartal Belediyesi’nin sponsorluğunda Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşti. Lisanslı koşucuların buluştuğu yarış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden başladı.

Bu yıl 7.si düzenlenen Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu’na Türkiye’nin her yöresinden, her yaştan ve kategoriden 552 sporcu katıldı. Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönümünde anmak ve anısını yaşatmak için düzenlenen yarışı, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Meclis üyeleri, Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, CHP Kartal Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcileri, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, İstanbul Atletizm Hakemleri, İstanbul Atletizm il temsilcileri ve Uluslararası Atletizm Hakemleri ile çok sayıda Kartallı izledi.

“Uğur Mumcu Anlatılmaz, Yaşanır”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Uzun Soluklu Koşucu Uğur Mumcu” için düzenlenen yarışın ödül töreni öncesinde bir konuşma yaptı. Başkan Altınok Öz, “Uğur Mumcu anlatılmaz, Uğur Mumcu yaşanır. Uğur Mumcu anlatılmaz, Uğur Mumcu okunur. Uğur Mumcu anlatılmaz, ülkenin mevcut koşullarıyla onun söyledikleri karşılaştırılır. Uğur Mumcu’yu bir kez daha rahmetle anıyorum. 7 yıldır burada Uğur Mumcu’yu anma koşusu düzenliyoruz. 7 yıldır giderek artan bir katılımla Uğur Mumcu’yu anıyoruz. Önemli olan derece almak değil bugün burada bulunmak. O sevgiyi, o coşkuyu, ulusal kurtuluş savaşının verdiği heyecanı duymak ve Uğur Mumcu’nun tarif ettiği yolda yürüyebilmek. Buna katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün startını verdiği 7. Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu’na ‘Genç Erkekler’, ‘Genç Kadınlar’, ‘Büyük Erkekler’, ‘Büyük Kadınlar’, ‘Masterler’ ile halktan her yaştan atletler katıldı. 7. Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu’nda, farklı spor kulüplerinden bireysel sporcular da yer aldı. Dereceye giren atletler için Uğur Mumcu Kültür Merkezi konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Koşuda dereceye giren sporculara toplam 15 bin tl nakit ödül dağıtılırken ilk 3’e giren atletlere madalya ve kupaları, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Atletizm Federasyonu eğitmenleri tarafından takdim edildi. Koşuya katılan tüm sporculara da anı madalyası takdim edildi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ödül töreninde sporcularla fotoğraf çektirdi. Sporcular ve vatandaşlar Başkan Altınok Öz’e yoğun ilgi gösterirken Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin, Başkan Altınok Öz’un boynuna anı madalyası taktı.