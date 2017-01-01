Görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat hediye edildi

Maltepe Belediyesi, Leo Akatlar Gençlik Kulübü ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, Maltepe’nin yanı sıra 7 ayrı ilçedeki 60 görme engelli vatandaşa, beyaz baston ve konuşan saat hediye edildi.

Maltepe Belediyesi, bu yıl dördüncüsü “Bastonumuz özgürlüğümüz” sloganıyla gerçekleştirilen, görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtımına ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Maltepe Belediyesi, Leo Akatlar Gençlik Kulübü ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, Meclis Üyeleri Tülay Düztaş ve Mehmet Ayvataş, Lions Akatlar Kulübü yöneticileri, Leo Akatlar Gençlik Kulübü Başkanı Duygu Duygun ve görme engelli vatandaşlar katıldı. İçlerinde 4 gazinin de yer aldığı 60 vatandaşa, uçları tekerlekli beyaz baston ve sesli saat hediye edildi. Törende bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, destek gösterenlere teşekkür etti.

KİMSESİZLERE ÇORBA VE BATTANİYE

Ayrıca Maltepe Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, ilçede yaşayan kimsesizlere ve sokak hayvanlarına yönelik olarak battaniye dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 100 battaniyenin dağıtıldığı ve ilçenin merkezi ile Fındıklı Mahallesi’nde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, kimsesizlere çorba ikram edildi