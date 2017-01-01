İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor

Sultanbeyli’den Mardin’e Kardeşlik Köprüsü

Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezi “İyilik Kulübü” öğrencileri Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri gönderdiler.

İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor. Toplumsal konulara eğilen kulüp öğrencileri şimdi de Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için harçlıklarıyla hediyeler aldı. Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de hediyelerini aldıktan sonra sitelerinden ve sosyal medyadan Sultanbeyli Belediyesine ve öğrencilere teşekkür etti.