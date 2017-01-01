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İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor
İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor

Sultanbeyli’den Mardin’e Kardeşlik Köprüsü

Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezi “İyilik Kulübü” öğrencileri Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri gönderdiler.

İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor. Toplumsal konulara eğilen kulüp öğrencileri şimdi de Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için harçlıklarıyla hediyeler aldı. Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de hediyelerini aldıktan sonra sitelerinden ve sosyal medyadan Sultanbeyli Belediyesine ve öğrencilere teşekkür etti.

📆 23 Ocak 2017 Pazartesi 13:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 20 12 6 2 29 9 +20 42 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 20 9 8 3 36 22 +14 35 Play-off
3 Altay 20 9 7 4 31 19 +12 34
4 Van Bş. Bld. 20 8 9 3 20 19 +1 33
5 Çorum Bld. 20 8 7 5 31 20 +11 31
6 Gölcükspor 20 7 8 5 26 23 +3 29
7 Kızılcabölükspor 20 7 7 6 22 21 +1 28
8 Ankara Demirspor 20 6 9 5 28 25 +3 27
9 Erzin Bld. 20 7 6 7 22 27 −5 27
10 Tekirdağspor 20 7 6 7 20 25 −5 27
11 Bayburt GÖİ 20 6 8 6 21 20 +1 26
12 24 Erzincanspor 20 6 8 6 18 17 +1 26
13 Karacabey Birlikspor 20 6 5 9 36 34 +2 23
14 Cizrespor 20 5 8 7 18 27 −9 23
15 Kartalspor 20 5 4 11 19 27 −8 19
16 Kozan Bld. 19 4 6 9 20 27 −7 18 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 20 4 6 10 21 29 −8 18
18 Manavgatspor 19 3 9 7 14 26 −12 18
19 Kütahyaspor 20 4 5 11 22 37 −15 17

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