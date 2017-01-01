İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor. Toplumsal konulara eğilen kulüp öğrencileri şimdi de Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için harçlıklarıyla hediyeler aldı. Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de hediyelerini aldıktan sonra sitelerinden ve sosyal medyadan Sultanbeyli Belediyesine ve öğrencilere teşekkür etti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|20
|12
|6
|2
|29
|9
|+20
|42
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|20
|9
|8
|3
|36
|22
|+14
|35
|Play-off
|3
|Altay
|20
|9
|7
|4
|31
|19
|+12
|34
|4
|Van Bş. Bld.
|20
|8
|9
|3
|20
|19
|+1
|33
|5
|Çorum Bld.
|20
|8
|7
|5
|31
|20
|+11
|31
|6
|Gölcükspor
|20
|7
|8
|5
|26
|23
|+3
|29
|7
|Kızılcabölükspor
|20
|7
|7
|6
|22
|21
|+1
|28
|8
|Ankara Demirspor
|20
|6
|9
|5
|28
|25
|+3
|27
|9
|Erzin Bld.
|20
|7
|6
|7
|22
|27
|−5
|27
|10
|Tekirdağspor
|20
|7
|6
|7
|20
|25
|−5
|27
|11
|Bayburt GÖİ
|20
|6
|8
|6
|21
|20
|+1
|26
|12
|24 Erzincanspor
|20
|6
|8
|6
|18
|17
|+1
|26
|13
|Karacabey Birlikspor
|20
|6
|5
|9
|36
|34
|+2
|23
|14
|Cizrespor
|20
|5
|8
|7
|18
|27
|−9
|23
|15
|Kartalspor
|20
|5
|4
|11
|19
|27
|−8
|19
|16
|Kozan Bld.
|19
|4
|6
|9
|20
|27
|−7
|18
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi
|20
|4
|6
|10
|21
|29
|−8
|18
|18
|Manavgatspor
|19
|3
|9
|7
|14
|26
|−12
|18
|19
|Kütahyaspor
|20
|4
|5
|11
|22
|37
|−15
|17
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