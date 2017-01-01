UĞUR MUMCU ‘MUM IŞIĞINDA TÜRKÜLER’ KONSERİYLE ANILDI

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aydın Ağırcan’ın hazırlayıp yönettiği ‘Uğur Mumcu Anısına Mum Işığında Türküler’ konseriyle anıldı. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Kartal Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Ekber Şahin, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Meclis Üyeleri, Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, Erzincan Eski Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, Kartal Cem Evi Derneği Başkanı İsmail Saçlı, Uğur Mumcu Cem Evi Başkanı Mahmut Yıldız, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Uğur Mumcu’yu ölümünün 24. yılında anmak amacıyla düzenlenen ‘Uğur Mumcu Anısına Mum Işığında’ konserini Aydın Ağırcan hazırlayıp yönetti. Ağırcan’a eşlik eden icra grubu, birbirinden güzel 20 eseri solo ve koro olarak seslendirdi. Konserde Türkiye’nin çeşitli yörelerinden eserlerin yanı sıra ‘Uğurlar olsun’, ‘Şu sılanın ufak tefek taşları’, ‘Yürüyorum dikenlerin üstünde’, ‘Hey göklere duman durmuş’, ‘Han sarhoş hancı sarhoş’, ‘Geldi bir kara duman’, ‘Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır’, ‘Bir tipiye yakalandım yaz günü’, ‘Bir seher vaktinde indim bağlara’, ‘Uçun kuşlar’,’Umut dağı’, ‘Yürü bre Hızır paşa’, ‘Çiçekten harman olmaz’ gibi birbirinden güzel eserler başarıyla seslendirildi.

Konser sonunda Ağırcan’a çiçek vermek üzere sahneye çıkan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, “Türkiye’nin aydınlık beyni, kırılmaz kalemi, hukukçu, gazeteci Uğur Mumcu anısına bu güzel eserleri seslendiren kıymetli koromuza sonsuz teşekkür ediyorum. Hocamızın ismi gibi aydın ve çağdaş bir toplulukla bir arada olmaktan ve onların eserlerini dinlemekten çok mutluyuz. Bu çiçeği, Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz adına, tüm ekip adına hocamıza veriyorum. Ülkemiz karanlık günlerden geçiyor. Önümüzdeki günlerde önümüze seçenekler çıkacak. Köprüden önce son çıkış. Onu iyi değerlendireceğiz. Rejim değişikliğine geçit vermeyeceğiz” dedi. Yüksel, konuşmasının ardından Ağırcan’a, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına çiçek takdim etti.

Sanatçı Aydın Ağırcan da, “Bizlere ve sizlere bu imkanı veren, ülkemizin değerlerine önem veren ve aydınlık bir gelecek, aydınlık bir Türkiye için canını feda etmiş olan Uğur Mumcu anısına bu etkinliği düzenlememize imkan sağlayan başta değerli Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz olmak üzere bizi burada yalnız bırakmayan tüm Uğur Mumcu dostlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.